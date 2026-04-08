El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Este martes ocurrió un grave y violento choque en el centro. Con el correr de las horas, la Justicia brindó precisiones sobre el hecho que mantiene a una mujer luchando por su vida. Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Reina Graciela Rosario , de 64 años de edad, quien se encuentra en un estado de salud extremadamente delicado .

En Sarmiento Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico accidente de Ruta 40

Capital Una mujer fue atropellada por un colectivo en pleno centro y está muy grave

A diferencia de lo que se esperaba tras las primeras horas de internación, el cuadro clínico de la señora Rosario no ha mostrado mejoría en comparación con la jornada del martes. El último parte médico detallado es alarmante, ya que presenta Traumatismo Encéfalo Craneano (T.E.C.) grave, fractura de tórax cerrado, neumotórax hipertensivo y politraumatismos diversos. La paciente permanece bajo estricta vigilancia médica en el nosocomio local, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

Los detalles del siniestro

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:50 horas del pasado 7 de abril, en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, una de las esquinas más transitadas de la Capital.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Rosario caminaba por calle Jujuy hacia el norte y se disponía a cruzar la Avenida Libertador desde la vereda sur hacia la norte. En ese preciso momento, un colectivo de la Red Tulum conducido por Esequiel Fabián Figueroa (28), circulaba por Jujuy en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección, el chofer realizó una maniobra de giro hacia el oeste para incorporarse a Libertador, embistiendo con la parte frontal del vehículo a la mujer desde atrás.

El impacto provocó que la víctima cayera pesadamente contra la calzada, golpeando su cabeza y torso directamente contra el pavimento.

En el lugar del hecho trabajaron personal de la Comisaría Tercera y la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. La causa ha quedado bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

El test de alcoholemia al conductor Figueroa arrojó resultado negativo (0.0 g/l).