miércoles 8 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

El colectivero fue identificado como Esequiel Fabián Figueroa. El choque fue en una esquina muy concurrida, Libertador y Jujuy.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-08 at 08.57.41

Este martes ocurrió un grave y violento choque en el centro. Con el correr de las horas, la Justicia brindó precisiones sobre el hecho que mantiene a una mujer luchando por su vida. Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Reina Graciela Rosario, de 64 años de edad, quien se encuentra en un estado de salud extremadamente delicado.

Lee además
una mujer fue atropellada por un colectivo en pleno centro y esta muy grave
Capital

Una mujer fue atropellada por un colectivo en pleno centro y está muy grave
dieron a conocer la identidad de la mujer que murio en el tragico accidente de ruta 40
En Sarmiento

Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico accidente de Ruta 40

Un diagnóstico que no mejora

A diferencia de lo que se esperaba tras las primeras horas de internación, el cuadro clínico de la señora Rosario no ha mostrado mejoría en comparación con la jornada del martes. El último parte médico detallado es alarmante, ya que presenta Traumatismo Encéfalo Craneano (T.E.C.) grave, fractura de tórax cerrado, neumotórax hipertensivo y politraumatismos diversos. La paciente permanece bajo estricta vigilancia médica en el nosocomio local, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

Los detalles del siniestro

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:50 horas del pasado 7 de abril, en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, una de las esquinas más transitadas de la Capital.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Rosario caminaba por calle Jujuy hacia el norte y se disponía a cruzar la Avenida Libertador desde la vereda sur hacia la norte. En ese preciso momento, un colectivo de la Red Tulum conducido por Esequiel Fabián Figueroa (28), circulaba por Jujuy en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección, el chofer realizó una maniobra de giro hacia el oeste para incorporarse a Libertador, embistiendo con la parte frontal del vehículo a la mujer desde atrás.

El impacto provocó que la víctima cayera pesadamente contra la calzada, golpeando su cabeza y torso directamente contra el pavimento.

En el lugar del hecho trabajaron personal de la Comisaría Tercera y la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. La causa ha quedado bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

El test de alcoholemia al conductor Figueroa arrojó resultado negativo (0.0 g/l).

Temas
Seguí leyendo

"Te cabió, te cabió": mujeres, de los pelos y a las patadas a la salida de un boliche sanjuanino

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Un principio de incendio en la "Casa de la tejedora sin brazos" generó alarma entre vecinos

Estaba dispuesto a todo: atrapan en Rawson a un sujeto con un arma, cuchillo, marihuana y plata

Una banda se llevó 4 toneladas de pasas de uva de una finca de Sarmiento

La dueña de una pescadería cayó en el cuento de la transferencia errónea y la estafaron en $5.200.000

Después de tres años, condenaron a un hombre de Rawson que andaba a los tiros y fingía trastornos mentales

Ladrones robaron 20 kilos de lomo, dinero y otros objetos de un conocido bar de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Fraude en Rawson

La dueña de una pescadería cayó en el cuento de la transferencia errónea y la estafaron en $5.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno
Tribunales

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual
Mano propia

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir
Sanjuaninos por el Mundo

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Te Puede Interesar

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave
Lo último

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge
En San Juan

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge

Foto: Página 12 video
Mano a mano exclusivo

Pedro Saborido en Paren: una mirada profunda sobre la felicidad, la Argentina actual y la historia del "la con... de la lora, hay show"

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py
Investigación judicial

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py