Una banda se llevó 4 toneladas de pasas de uva de una finca de Sarmiento

Una banda entró a una finca de Sarmiento que tenía casero ni vigilancia y se alzó con un botín millonario en pasas de uva. El robo fue descubierto el fin de semana y lo que se llevaron asciende a las 4 toneladas.

El robo fue denunciado por Daniel González , el propietario de esa finca situada en la calle Matías Zavalla, entre Fiorito y ruta 319, en una zona rural de Sarmiento, informaron fuentes policiales. También señalaron que el hecho es investigado por personal de Delitos contra la Propiedad, con intervención de la Comisaría 8va.

El damnificado relató que la última vez que había estado en el lugar fue el jueves 2 de abril y que recién regresó el domingo por la mañana, alrededor de las 8:30, cuando advirtió el faltante. Al recorrer el predio, constató que desconocidos habían dañado el alambrado en la parte trasera de la finca para ingresar.

Al poco andar, descubrió que ladrones habían sustraído unos 4.000 kilos de pasas de uva del sector del secadero. Los investigadores sospechan que los autores del robo fueron varias personas, que actuaron con planificación y contaron con algún tipo de movilidad, posiblemente un vehículo de gran porte, para poder trasladar semejante cantidad de mercadería sin ser detectados.

El perjuicio económico es significativo. Teniendo en cuenta que el kilo de pasas de uva, en su valor más bajo en el mercado, se ubica entre los 4.000 y 5.000 pesos, el botín sustraído representa varios millones de pesos, con un piso estimado que supera los 16 millones, según especuló un investigador policial.