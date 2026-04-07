Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge

Dos casos de violación y embarazo , que tuvieron como víctimas a una niña de 12 años y una joven de 18, vieron la luz de lo público y generaron impacto en los sanjuaninos, ya que ambas se sometieron a la interrupción del embarazo . En las redes sociales, los comentarios a favor y en contra de la aplicación de la ley se multiplicaron, por lo que parecería que la grieta por el aborto resurgió en la provincia.

En algunos casos, las redes suelen ser el termómetro de la sociedad respecto a algunos temas y quizás, en esta oportunidad, fueron una muestra de que la opinión pública local continuaría dividida -a favor y en contra- tanto de la ILE (interrupción legal del embarazo) como de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo).

La primera existe en el Código Penal desde 1921, mientras que la segunda nació con la Ley 27.610 que entró en vigencia en 2021. La primera dispone la interrupción de un embarazo cuando corre peligro la vida o la salud de la persona gestante o si el embarazo es producto de una violación. La segunda permite que -hasta la semana 14- cualquier mujer decida terminar con la gestación sin expresar motivos.

Si bien una buena parte de los usuarios y seguidores de Tiempo de San Juan expresó su indignación por la agresión sexual que sufrió la menor y apuntó hacia el entorno familiar de la nena, hubo quienes manifestaron su preocupación porque se aplicara la ILE y, como consecuencia, la acción acabaría con la gestación.

4 Reacciones por el abuso y embarazo de la niña de 12 años, que se sometió a la ILE

Este último grupo sostuvo que la mejor solución sería la de continuar con el embarazo y dar el bebé en adopción, lo que despertó el rechazo de muchos otros que sostuvieron que las niñas son niñas y, por ende, no deben ser madres.

Al menos, desde los comentarios, se reavivó la guerra de pañuelos celestes y verdes y ello quedó más en evidencia este martes, cuando el diario publicó el nuevo caso de violación y embarazo que sacude a la justicia sanjuanina, luego de que una mujer mayor de edad denunciara que sufrió un abuso sexual por parte de un familiar.

3 Reacciones sobre el caso de la joven de 18 años que denunció una violación, quedó embarazada y se sometió a la ILE

Esta vez, las expresiones fueron más contundentes y las opiniones más enfrentadas. Algunos se animaron a cuestionar la denuncia y enfocaron su atención hacia la vida que sería interrumpida, mientras que otros empatizaron con quien habría sufrido el ataque.

A pesar de que en el derecho argentino rige el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, pues el tema ya se debatió en los ámbitos debidos, la legislación fue proclamada y la misma se encuentra en vigencia hace más de 5 años, la grieta por el aborto permanece instalada.

6 La joven que denunció el ataque sexual y que quedó embarazada, en tela de juicio por los comentarios

Frente a esto que se presenta latente y resucita cada vez que episodios de este tipo trascienden, como las dos causas que se registraron en menos de dos semanas en la provincia, declaraciones como las del presidente parecieran reavivar las llamas. Recientemente, Javier Milei ratificó su enérgico repudio al aborto en una entrevista con un medio español, lo que dio lugar una vez más a la controversia. "El aborto es un asesinato agravado por el vínculo", aseguró, abriendo la puerta una vez más a la discusión que parecería interminable.

Los hechos que despertaron la polémica resultan alarmantes para quienes son simples los receptores de las noticias. Sin embargo, desde las entrañas judiciales señalan que las violaciones seguidas de embarazo son "una constante", al menos en las mujeres mayores de edad. No hay estadísticas al respecto en el CAVIG, ya que las consecuencias de los abusos sexuales forman parte de la intimidad de las víctimas, según explicaron.

Además, vale aclarar, que la ILE y la IVE pertenecen al ámbito administrativo y no judicial, pues se trata de una cuestión de Salud Pública. En ese marco, fuentes allegadas a las causas que lidian a diario con estos casos señalaron que las situaciones denunciadas son tan complejas como únicas. En algunos casos, las víctimas hasta dan continuidad a los embarazos y en otros las mismas se animan a denunciar los abusos años más tarde.

Mientras tanto, los dos casos judiciales son investigados y tienen a los sospechosos tras las rejas. En el caso de la menor, el hombre que pertenecería a su entorno recibió tres meses de prisión preventiva, acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la fiscalía de ANIVI. En el caso de la joven, el denunciado recibió la prisión preventiva por dos meses por la fiscalía del CAVIG.