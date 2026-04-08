Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

En Marquesado se dio este miércoles un violento accidente de tránsito que dejó como saldo una mujer fallecida y heridos de gravedad. El trágico episodio tuvo lugar en la intersección d e Avenida Libertador y calle Galíndez , un sector con semáforos en las inmediaciones del destacamento RIM 22 y frente a una conocida panadería de la zona.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, el siniestro se produjo cuando un automóvil, en el que viajaban varios ocupantes, fue embestido de manera directa por un camión que transportaba materiales pesados. La violencia del impacto fue tal que la mujer que conducía el vehículo menor perdió la vida de forma instantánea en el lugar del accidente. Testigos relataron que, tras la colisión, algunos de los acompañantes quedaron inmóviles dentro del habitáculo.

La Policía de San Juan investiga la posibilidad de una maniobra irregular o imprudente por parte del automóvil, lo que habría provocado que el transporte de carga no pudiera evitar el impacto, pero recién se inicia la pericia para esclarecer cómo se llegó a la colisión.

Debido a la gravedad del hecho, en el lugar trabaja un amplio operativo compuesto por efectivos policiales y equipos de emergencia médica. Si bien se confirmó el deceso de la conductora, las autoridades aún no han informado su identidad ni el estado de salud detallado del resto de los heridos. El tránsito en la zona permanece parcialmente interrumpido y se ha solicitado a los conductores circular con extrema precaución mientras se completan las tareas de remoción y peritaje.