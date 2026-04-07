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Flagrancia

Después de tres años, condenaron a un hombre de Rawson que andaba a los tiros y fingía trastornos mentales

Al hombre le secuestraron dos armas largas y municiones. Eso fue en 2023 y consiguió la probation, pero no cumplió lo acordado. Este martes volvió a Flagrancia y lo condenaron a una pena de prisión condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Cristian Rueda, el ahora condenado.

Este es Cristian Rueda, el ahora condenado.

Un hombre que en 2023 realizó disparos en una calle de Rawson y que después simuló tener problemas mentales fue condenado este martes a 6 meses de prisión. Este mismo sujeto había obtenido la suspensión de juicio a prueba en aquel entonces, pero no cumplió y la fiscalía lo llevó nuevamente a los tribunales de Flagrancia, donde terminó con una pena de prisión condicional y con eso mantiene la libertad.

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La condena contra Cristian Ariel Ruedas López, de 50 años, llegó después de que el fiscal Fernando Bonomo solicitara un informe de una junta médica para certificar que el acusado no presentaba ninguna alteración mental. La abogada María Filomena Noriega había pedido que se lo declarara inimputable, pero los profesionales concluyeron que se trataba de una persona sana. Fue entonces cuando la defensa propuso un juicio abreviado y el juez Carlos Lima finalmente lo condenó a 6 meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de 10 mil pesos.

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La escopeta secuestrada.

La escopeta secuestrada.

Ruedas López se metió en problemas el 22 de abril de 2023, cuando vecinos de Rawson denunciaron que estaba efectuando disparos al aire en la vía pública. A partir de ese aviso, intervino personal policial y, por orden de un fiscal y un juez de Flagrancia, se allanó la vivienda del sospechoso en calle Meglioli al 2165 sur.

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La abogada defensora, María Filomena Noriega, y el fiscal Fernando Bonomo, de la UFI Flagrancia.

La abogada defensora, María Filomena Noriega, y el fiscal Fernando Bonomo, de la UFI Flagrancia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 sin marca visible, una escopeta calibre 12 marca Maverick y una escopeta de doble caño sin identificación. Además, hallaron una importante cantidad de municiones de distintos calibres —entre ellos 12, 16, 20 y .22— y varias vainas servidas. Todo el material fue incautado por personal de Criminalística bajo cadena de custodia.

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El rifle incautado por la Policía.

El rifle incautado por la Policía.

A partir de ese hallazgo, al imputado se le atribuyó el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil. Sin embargo, al incumplir las reglas de conducta de la suspensión de juicio a prueba que había obtenido, el fiscal Fernando Bonomo revocó ese beneficio y solicitó la realización del juicio. En ese proceso también se planteó su posible inimputabilidad, lo que fue descartado tras los informes médicos. Finalmente, este martes, el juez lo condenó a seis meses de prisión condicional y al pago de una multa, con lo que se dio por cerrado el caso.

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