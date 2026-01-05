Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

Una pareja fue juzgada en el sistema de Flagrancia por un robo cometido en una casa de Capital. La mujer fue beneficiada con la probation, pero el hombre fue condenado a prisión efectiva por su condición de reincidente.

El hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2025, alrededor de las 00:10, cuando Gabriel Omar Sánchez Mallea y Erica Fuentes se aproximaron a una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, que no contaba con rejas. Según la acusación, a golpes lograron quebrar en dos la puerta de ingreso y acceder al interior del domicilio.

Una vez dentro, sustrajeron desde un mueble del comedor un parlante y un control remoto de un televisor Samsung, para luego darse a la fuga. Los ruidos provocados por los golpes alertaron a vecinos de la zona, quienes dieron aviso al 911 y aportaron a la Policía las características físicas y de vestimenta de los sospechosos.

Con esos datos, efectivos policiales realizaron recorridas por la zona y lograron aprehender a Sánchez Mallea en la intersección de avenida Rawson y calle Mariano Moreno, instantes después de que descartara el parlante en la vía pública. En tanto, Fuentes fue detenida en calles Álvarez y Pueyrredón; al momento de su aprehensión, se había colocado una remera celeste encima del top con el que había sido identificada por los testigos. Pese a un rastrillaje posterior, el control remoto no pudo ser recuperado.

En la audiencia de Flagrancia se resolvió conceder a Erica Fuentes la suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años. Como condiciones, deberá realizar una reparación simbólica de 100 mil pesos a favor de la víctima, a abonar dentro de los 30 días, y cumplir tareas comunitarias durante siete meses hasta completar 120 horas de trabajo en el municipio de Santa Lucía.

Distinta fue la situación de Gabriel Omar Sánchez Mallea, quien accedió a un juicio abreviado y fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia.