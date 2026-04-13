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Grave

ADEPA repudió amenazas de muerte contra periodistas

Las amenazas fueron recibidas por los periodistas Ignacio Ortelli y Tomás Méndez.

Por Agencia NA
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas y advirtió sobre “la gravedad” de este tipo de hechos.

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Según señaló la entidad, “los propios damnificados y los medios en los que estos se desempeñan indicaron que los mensajes intimidantes fueron recibidos en los últimos días”.

Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.

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Ignacio Ortelli

Ignacio Ortelli

Por su parte, Tomás Méndez –según informó a ADEPA el Grupo Octubre, donde trabaja– denunció ante la Policía de la Ciudad “amenazas y seguimientos sospechosos dirigidos contra él y su familia”.

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Tom&aacute;s M&eacute;ndez

Tomás Méndez

ADEPA considera que este accionar claramente ilegal constituye un “grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad”.

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