ADEPA repudió amenazas de muerte contra periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas y advirtió sobre “la gravedad” de este tipo de hechos.
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Las amenazas fueron recibidas por los periodistas Ignacio Ortelli y Tomás Méndez.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas y advirtió sobre “la gravedad” de este tipo de hechos.
Según señaló la entidad, “los propios damnificados y los medios en los que estos se desempeñan indicaron que los mensajes intimidantes fueron recibidos en los últimos días”.
Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.
Por su parte, Tomás Méndez –según informó a ADEPA el Grupo Octubre, donde trabaja– denunció ante la Policía de la Ciudad “amenazas y seguimientos sospechosos dirigidos contra él y su familia”.
ADEPA considera que este accionar claramente ilegal constituye un “grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad”.