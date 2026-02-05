ADEPA y FOPEA, contra la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestaron su profunda preocupación y rechazo tras el lanzamiento de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una nueva iniciativa del Gobierno Nacional que busca "desmentir" supuestas noticias falsas y operaciones mediáticas. Ambas organizaciones advirtieron que esta herramienta, presentada con un perfil confrontativo, podría transformarse en un mecanismo de vigilancia y disciplinamiento de la prensa crítica.

ADEPA señaló que, si bien combatir la desinformación es legítimo, el Estado debe actuar como una fuente de información más y no como el “árbitro de la verdad pública”. Para la entidad, la asignación de funciones de monitoreo y verificación a un organismo estatal conlleva el riesgo de convertirlo en una herramienta de estigmatización contra las opiniones críticas. Según ADEPA, el antídoto contra la desinformación no es una "verdad oficial", sino un ecosistema plural de medios libres e independientes.

Preocupación por la gravedad institucional

Por su parte, FOPEA calificó la iniciativa como un “tribunal de la verdad” montado desde el Estado y denunció el uso de recursos públicos para señalar y vigilar el disenso. La organización consideró "alarmante" que la cuenta fuera difundida desde el área oficial de Prensa de la Presidencia. Además, FOPEA contextualizó este lanzamiento en un escenario donde se ha dificultado el acceso a la información pública mediante decretos y se han reducido las conferencias de prensa regulares.

FOPEA rechaza la creación de la "Oficina de Respuesta Oficial": el Gobierno no puede erigirse como un "tribunal de la verdad"



Más información: https://t.co/yQzKbZ3KBr pic.twitter.com/z8UznZzWhA — FOPEA (@FOPEA) February 5, 2026

La postura del Gobierno

Desde la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno argumentó que su misión es "desmentir activamente la mentira" y dotar a los ciudadanos de herramientas para distinguir "datos de relatos". Aseguran que sumar una voz oficial para exponer operaciones es lo opuesto a la censura y que su objetivo es fortalecer la democracia exponiendo las falsedades de "los medios y la casta política".

Defensa de la libertad de expresión

No obstante, las entidades periodísticas coinciden en que la pretensión de establecer una verdad indiscutible desde el poder choca con la esencia de una sociedad libre. FOPEA recordó que el periodismo busca la verdad a través del rigor y la honestidad intelectual, jamás como la imposición de un dogma. En la misma línea, ADEPA concluyó que, en última instancia, son los ciudadanos quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, siendo "el último juez del trabajo periodístico"