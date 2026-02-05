viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

ADEPA y FOPEA, contra la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional

ADEPA y FOPEA manifestaron su "profunda preocupación" ante la creación de un "tribunal de la verdad" estatal, advirtiendo que el uso de recursos públicos para monitorear y estigmatizar el disenso representa una grave amenaza a la libertad de expresión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestaron su profunda preocupación y rechazo tras el lanzamiento de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una nueva iniciativa del Gobierno Nacional que busca "desmentir" supuestas noticias falsas y operaciones mediáticas. Ambas organizaciones advirtieron que esta herramienta, presentada con un perfil confrontativo, podría transformarse en un mecanismo de vigilancia y disciplinamiento de la prensa crítica.

Lee además
el gobierno lanzo la oficina de respuesta oficial para desmentir operaciones de medios y la politica
Medida anti fake

El Gobierno lanzó la "Oficina de Respuesta Oficial" para "desmentir operaciones" de medios y la política
segun el gobierno, la pobreza volvio a bajar
Estadísticas

Según el gobierno, la pobreza volvió a bajar
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2019435199650578875&partner=&hide_thread=false

El rol del Estado como "árbitro de la verdad"

ADEPA señaló que, si bien combatir la desinformación es legítimo, el Estado debe actuar como una fuente de información más y no como el “árbitro de la verdad pública”. Para la entidad, la asignación de funciones de monitoreo y verificación a un organismo estatal conlleva el riesgo de convertirlo en una herramienta de estigmatización contra las opiniones críticas. Según ADEPA, el antídoto contra la desinformación no es una "verdad oficial", sino un ecosistema plural de medios libres e independientes.

Preocupación por la gravedad institucional

Por su parte, FOPEA calificó la iniciativa como un “tribunal de la verdad” montado desde el Estado y denunció el uso de recursos públicos para señalar y vigilar el disenso. La organización consideró "alarmante" que la cuenta fuera difundida desde el área oficial de Prensa de la Presidencia. Además, FOPEA contextualizó este lanzamiento en un escenario donde se ha dificultado el acceso a la información pública mediante decretos y se han reducido las conferencias de prensa regulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/2019525049108095193&partner=&hide_thread=false

La postura del Gobierno

Desde la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno argumentó que su misión es "desmentir activamente la mentira" y dotar a los ciudadanos de herramientas para distinguir "datos de relatos". Aseguran que sumar una voz oficial para exponer operaciones es lo opuesto a la censura y que su objetivo es fortalecer la democracia exponiendo las falsedades de "los medios y la casta política".

Defensa de la libertad de expresión

No obstante, las entidades periodísticas coinciden en que la pretensión de establecer una verdad indiscutible desde el poder choca con la esencia de una sociedad libre. FOPEA recordó que el periodismo busca la verdad a través del rigor y la honestidad intelectual, jamás como la imposición de un dogma. En la misma línea, ADEPA concluyó que, en última instancia, son los ciudadanos quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, siendo "el último juez del trabajo periodístico"

Temas
Seguí leyendo

Sable corvo: la justicia rechazó una cautelar y habilitó el traslado a Granaderos

Las acciones se empresas argentinas volvieron a tener una jornada negra en Wall Street

Argentina le pagó al FMI con plata prestada por Estados Unidos

Kicillof aceptaría la propuesta de Máximo Kirchner, y presidiría el PJ bonaerense

Acuerdo con Estados Unidos: Milei lo enviará al Congreso

Algunos senadores analizan abandonar el bloque peronista

La CGT reúne mañana a su Consejo Directivo y amenaza con un paro general contra la reforma laboral

La CGT amenaza con un paro general contra la reforma laboral de Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la cgt amenaza con un paro general contra la reforma laboral de milei
Presión

La CGT amenaza con un paro general contra la reforma laboral de Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

Te Puede Interesar

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Por Luz Ochoa
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján