Algunos senadores analizan abandonar el bloque peronista

El bloque de senadores de Convicción Federal definirá en 15 días si permanecerá dentro del interbloque peronista del Senado, previo a la elección de autoridades de ese cuerpo legislativo que se celebrará el 24 de febrero.

Según fuentes legislativas la decisión de Convicción Federal se tomará luego del debate de la reforma laboral que se efectuará el próximo miércoles desde las 11.

Si Convicción Federal se retira el interbloque el bloque peronista quedará conformado por 23 legisladores, de los cuales 21 corresponden a la bancada Justicialista y dos al Frente Cívico por Santiago.

De hecho, esa bancada está conformada por cinco legisladores que responden a gobernadores que, en algunos casos, son aliados del Gobierno, como el catamarqueño Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo de Tucumán, peor también está un férreo opositor como el riojano Ricardo Quintela, lo que dificulta los acuerdos para definir su postura ante los proyectos legislativos

Esa bancada está integrada por la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandrá Mendoza, el riojano Fernando Rejal y el puntano Luis Salino.

Por ese motivo, Convicción Federal aún no decidió qué postura asumirá ante la reforma laboral y no se descarta que pueda votar en forma dividida, como sucedió con el Presupuesto 2026, cuando tanto Andrada como Moisés y Mendoza lo hicieron a favor y Rejal y Salino en contra.

Por ese motivo serán clave los acuerdos que puedan alcanzar Jalil y Jaldo con el Gobierno sobre el paquete impositivo, ya que de esa decisión dependerá el voto de tres legisladores de Convicción Federal.