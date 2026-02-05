Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

Luego de la decisión del Gobierno nacional de dar marcha atrás con el cambio en el mecanismo de medición del INDEC, empezaron a surgir dudas sobre el futuro del organismo por parte de algunos sectores. Uno de ellos es el Colegio de Corredores Inmobiliarios, cuyos representantes expresaron su preocupación por la credibilidad de las estadísticas oficiales. Esperan que la medida no perjudique la reputación de la entidad.

Declaraciones Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC

Para el rubro, el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es clave, ya que la mayoría de los índices basan sus cálculos para la actualización de los precios de los alquileres en esa cifra. Por eso, la determinación ha generado ruido en el mercado inmobiliario, que teme por el futuro del organismo. “Esperemos que siga siendo confiable. Mientras continúe confiable el número, yo creo que no va a repercutir”, señaló Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, a Tiempo de San Juan.

De esta manera, la autoridad subrayó que la estabilidad de los vínculos comerciales depende de la transparencia en los datos procesados por organismos como el INDEC. “El tema es que, si deja de ser fiel la medición y al estar ajustados todos los contratos a un índice (ICL, UVA o IPC) que mida el INDEC, este pueda dejar de ser transparente”, declaró.

De acuerdo al último informe publicado por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (correspondiente a noviembre de 2025) señaló que a nivel nacional el 66,67% de los contratos de alquiler de vivienda utilizan el ICL (Índice de Contratos de Locación), que combina en partes iguales la variación del IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En tanto, un 30,95% opta por el IPC; es decir, el dato de inflación oficial. Solo un 0,24% se rige por el índice Casa Propia y el resto por otras referencias. Indicaron que la mayoría de los contratos se actualiza de manera cuatrimestral.

En este sentido, la desconfianza en cuanto a los números vertidos por el INDEC puede representar un riesgo para la resolución de conflictos financieros y contractuales.

La postura de los inquilinos

Desde los inquilinos también dieron su opinión sobre las medidas en torno al INDEC. Víctor Bazán, titular de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, contó que los datos de inflación de la entidad ya han sido "mentirosos" para los propietarios, ya que los precios reales siempre han estado por encima de lo que marcaba el índice oficial. “Esto ha llevado a que, en los nuevos contratos, se apliquen aumentos acumulativos tomando como base el último mes de alquiler, resultando en montos mucho más elevados”, expresó Bazán.

En este sentido, consideró que el principal problema es la ausencia de una ley de alquileres, que establezca reglas justas para los inquilinos y propietarios. "Los inmobiliarios y los propietarios toman, al no tener una ley de alquileres, decisiones unilateralmente", dijo.

Para Bazán, la situación de las familias que alquilan se califica como desastrosa y una de las peores en muchos años. “Actualmente, el alquiler consume más del 60% de los ingresos, lo que provoca que las familias apenas puedan cubrir necesidades básicas como salud y comida, derivando en problemas graves de endeudamiento y hacinamiento”.

Drástico giro en el INDEC

Tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, el Ministerio de Economía confirmó que mantendrá la metodología vigente para medir el IPC. La decisión de no alterar las ponderaciones previstas busca dar previsibilidad, aunque ha despertado advertencias entre especialistas respecto a la confianza en las estadísticas públicas.

La actualización de la fórmula consistía, fundamentalmente, en renovar la base de datos del IPC. El plan era dejar atrás la estructura de consumo del año 2004 y empezar a utilizar la información más reciente de la ENGHo 2017-2018, que refleja mejor cómo gastan las familias hoy en día.

Llama la atención que se postergue la fórmula cuando esta le da más relevancia al rubro Vivienda y Electricidad (que pasa a representar el 14,5% del índice). Esto ocurre justo cuando el Gobierno recorta subsidios, habiendo dado de baja a 140.000 usuarios de la categoría N3 durante febrero.