miércoles 4 de febrero 2026

En el Congreso

El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana

La Casa Rosada decidió excluir el proyecto de la nueva Ley de Glaciares de la próxima sesión del Senado y concentrar la estrategia parlamentaria en la reforma laboral. Aunque el oficialismo asegura tener los votos, se genera tensión entre algunos sectores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (39)

El Gobierno nacional resolvió postergar el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares y no incluirla en la sesión del Senado prevista para el 11 de febrero, en la que se debatirá exclusivamente la reforma laboral. La decisión se da en medio de intensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y refleja la prioridad política que la Casa Rosada le otorgó a la modernización del sistema de trabajo. Esta ley es fundamental para la actividad minera de San Juan, puesto que muchos de los proyectos mineros que están en el territorio dependen de su aprobación.

La exclusión del proyecto quedó formalizada en la nota enviada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, donde se detalló que el temario de la próxima sesión estará centrado únicamente en la reforma laboral. De este modo, quedó afuera la iniciativa que busca modificar la actual normativa de protección de glaciares y otorgar mayor autonomía a las provincias en el aprovechamiento de los recursos naturales, una medida clave para el desarrollo de la actividad minera.

Según lo consignado por Infobae, el entorno de algunos gobernadores cuyanos que respaldan la reforma de la Ley de Glaciares sostienen que el oficialismo decidió “patear” el debate porque no tendría asegurados los votos necesarios para aprobarla. En contraposición, fuentes del Gobierno aseguran que el respaldo parlamentario está garantizado tanto en el Senado como en Diputados y que la demora responde únicamente a una cuestión de tiempos y de estrategia legislativa.

En la Casa Rosada insisten en que el tema será tratado durante febrero, tal como estaba previsto originalmente, aunque todavía no hay una fecha definida. Incluso, no descartan la posibilidad de incorporar el proyecto sobre glaciares a último momento, antes del inicio de la sesión, aunque por ahora el foco está puesto en asegurar la sanción de la reforma laboral, considerada prioritaria por el presidente Javier Milei.

En paralelo, la mesa política libertaria volvió a reunirse en Balcarce 50 para analizar el escenario en el Congreso y ajustar la estrategia parlamentaria. Allí se ratificó la decisión de no introducir cambios en el proyecto de reforma laboral, pese a los pedidos de algunos mandatarios provinciales que reclaman compensaciones por la caída de la recaudación que podría generar la baja del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó las negociaciones con los gobernadores y logró desactivar un encuentro que estos planeaban realizar en el Consejo Federal de Inversiones para unificar una postura crítica frente a la reforma laboral. En el Gobierno defienden la reducción de Ganancias al sostener que incentivará la formalización del empleo, aumentará la recaudación y dinamizará la economía.

En cuanto a la Ley de Glaciares, el proyecto es especialmente impulsado por las provincias vinculadas a la minería, como las que integran la Mesa del Litio Catamarca, Jujuy y Salta y la Mesa del Cobre, donde se destaca San Juan. La iniciativa propone una reinterpretación del artículo 6 de la ley vigente, sancionada en 2010, que hoy prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en zonas consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

El texto redefine con mayor precisión los conceptos de “glaciar” y “ambiente periglaciar”, con el objetivo de delimitar áreas protegidas y habilitar desarrollos productivos bajo control provincial. Para las provincias mineras, se trata de un punto central para atraer inversiones y potenciar proyectos estratégicos, en un contexto internacional favorable para el sector.

