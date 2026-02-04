Argentina y EEUU firmaron un importante acuerdo por minerales críticos

Argentina y Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos, claves para las nuevas tecnologías.

Salto de ventas de oro San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado

El camino a Casposo Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

Fue en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington D.C., donde participaron el canciller Pablo Quirno y su par norteamericano, Marco Rubio.

El objetivo principal apunta a “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”.

Impacto en Argentina

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30 %. El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Proyección económica

Argentina prevé alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos siete años. La minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

Contexto macroeconómico

El acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.