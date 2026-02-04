Marcha de los jubilados: Nuevos incidentes con la policía

Nuevos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes se registraban en la tarde de este miércoles durante la marcha que los jubilados llevaban adelante en las inmediaciones del Congreso .

El operativo policial estaba a cargo de la Policía Federal, mientras los efectivos porteños establecían un perímetro, informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La detención del Padre Paco

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira fue detenido y liberado este miércoles durante la marcha. Llegó hasta el móvil policial escoltado por los diputados peronistas Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés hasta el móvil de la Policía Federal, donde quedó demorado acusado de "resistencia a la autoridad”.

El diputado Valdés, junto con sus compañeros de banca, grabó la situación, publicó el video en sus redes sociales y solicitó su liberación al fiscal Horacio Peix, que estaba trabajando en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardofvaldes/status/2019139195613376649&partner=&hide_thread=false Junto a compañeras y compañeros del bloque @Diputados_UxP reclamamos por la liberación del Padre Paco Olveira detenido frente al Congreso mientras se manifestaba de forma pacífica junto a los jubilados.

Momentos después de ser liberado fue detenido por defender a una… pic.twitter.com/YZ8e6I6drM — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) February 4, 2026

Minutos después, el fiscal dejó sin efecto la detención de Olveira en función de los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar.

Olveira ya había sido detenido el 12 de noviembre del año pasado también por la Policía Federal en otra marcha de jubilados y liberado horas después el mismo día.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo en aquella oportuniad el sacerdote, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.