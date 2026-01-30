El importante dato sobre el descuento de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE

Quienes viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, en la tarjeta SUBE, no deben realizar ningún trámite de renovación.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que las personas que viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, en la tarjeta SUBE, no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.

* Personal de Trabajo Doméstico

* Veteranos de la Guerra de Malvinas

* Monotributistas Sociales

* Beneficiarios de: - Asignación Universal por Hijo - Asignación por Embarazo - Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo - Seguro por Desempleo - Seguro de Capacitación y Empleo - Programa Promover Igualdad de Oportunidades - Programa PROGRESAR - Programa Volver al Trabajo - Programa Acompañamiento Social - Pensiones No Contributivas

Aquellas personas que aún no la hayan gestionado pueden obtenerla siguiendo estos pasos:

* Crear el PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES.

* Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/SUBE.

* Aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.

Para más información sobre la Tarifa Social Federal, consultar la web de SUBE en www.argentina.gob.ar/sube