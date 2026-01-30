viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Beneficio

El importante dato sobre el descuento de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE

Se trata del descuento del 55% para viajes en colectivos que reciben personas que cumplen requisitos como ser jubilado o personal de trabajo doméstico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quienes viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, en la tarjeta SUBE, no deben realizar ningún trámite de renovación.

Quienes viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, en la tarjeta SUBE, no deben realizar ningún trámite de renovación.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que las personas que viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, en la tarjeta SUBE, no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.

Lee además
Las auroras boreales y australes aumentaron en el mundo como cosecuencia de la tormenta solar. Sin embargo, ese fue sólo el impacto visual, según afirmaron desde la UNSJ.
Investigación

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra
El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Quienes pueden acceder a este beneficio son:

* Jubilados y/o pensionados

* Personal de Trabajo Doméstico

* Veteranos de la Guerra de Malvinas

* Monotributistas Sociales

* Beneficiarios de: - Asignación Universal por Hijo - Asignación por Embarazo - Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo - Seguro por Desempleo - Seguro de Capacitación y Empleo - Programa Promover Igualdad de Oportunidades - Programa PROGRESAR - Programa Volver al Trabajo - Programa Acompañamiento Social - Pensiones No Contributivas

Aquellas personas que aún no la hayan gestionado pueden obtenerla siguiendo estos pasos:

* Crear el PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES.

* Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/SUBE.

* Aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.

Para más información sobre la Tarifa Social Federal, consultar la web de SUBE en www.argentina.gob.ar/sube

Temas
Seguí leyendo

El temporal en Iglesia arrasó con un puente y dejó al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas

Tras las intensas lluvias de la madrugada, cuál es el panorama de familias damnificadas en San Juan

Cómo funciona el laboratorio en el que personalizan la medicación para los pacientes del Hospital Rawson

Un cartón del Loto Plus dejó más de $5 millones en San Juan

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

Estos son los mariscos y pescados que sólo vas a poder comer en Chile

El Museo Franklin Rawson lanza su primera colonia de arte para adultos

En su cumpleaños, Orrego visitó la colonia de verano de Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el temporal en iglesia arraso con un puente y dejo al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas
Colapso estructural

El temporal en Iglesia arrasó con un puente y dejó al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

El terror de la Avenida Rawson: quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante
Tensión en Capital

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

Te Puede Interesar

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.
Estimaciones oficiales

Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso
Tribunales

Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso

Promover Valle Fértil, el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas
Desde hoy hasta el 31 de julio

'Promover Valle Fértil', el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Las auroras boreales y australes aumentaron en el mundo como cosecuencia de la tormenta solar. Sin embargo, ese fue sólo el impacto visual, según afirmaron desde la UNSJ.
Investigación

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra