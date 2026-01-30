Tras las intensas lluvias de la madrugada, cuál es el panorama de familias damnificadas en San Juan

Ullum e Iglesia, las zonas más afectadas por las tormentas de las últimas horas, según el reporte del Ministerio de Familia.

Luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 29 de enero y la madrugada del viernes, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que hasta el momento detectaron la autoevacuación de cinco familias en la provincia. Mientras tanto, siguen recorriendo distintas zonas y ofreciendo asistencia ante las complicaciones ocasionadas por bajadas de creciente y desbordes en distintos sectores.

El reporte indica que, los departamentos más afectados fueron Zonda, Ullum e Iglesia, donde se activaron los protocolos de asistencia y prevención.

En el departamento Iglesia, los operativos ya se encuentran en marcha en las localidades del sur: Bella Vista, El Tambillo, El Arenal, Villa Iglesia y Zonda, en un trabajo articulado entre los equipos ministeriales y los municipios.

De igual manera, se están llevando adelante acciones de acompañamiento en Ullum. En este departamento, puntualmente, en el barrio Dique, hay cinco familias autoevacuadas, quienes están siendo asistidas por los equipos correspondientes.

Mientras que, en el resto de los departamentos de la provincia no se registraron requerimientos de asistencia hasta el momento.

Para finalizar, desde la cartera de Familia comentaron que, debido a la alerta meteorológica vigente, se continuará con el seguimiento permanente de la situación y la aplicación de los operativos preventivos establecidos, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier necesidad que pueda surgir.