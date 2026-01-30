'Promover Valle Fértil', el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; a través del Parque Provincial Ischigualasto, en conjunto con la participación de prestadores de servicios turísticos de Valle Fértil lanzaron el programa de fortalecimiento a la promoción turística del departamento, el cual tendrá vigencia hasta el próximo 31 de julio.

El objetivo de esta iniciativa es posicionar a Valle Fértil como destino turístico e incrementar el flujo de visitantes en el departamento. De esta manera, se busca promover y generar un impacto económico y social positivo en la comunidad local como también aprovechar la demanda turística real que genera el Parque como uno de los principales atractivos.

En este marco, una de las principales acciones que se pondrán en marcha a través del programa es la tarjeta de beneficios, descuentos y promociones “Promover Valle Fértil” en diversas categorías como alojamiento, gastronomía, actividades turísticas y transporte.

Esta tarjeta, impulsada en conjunto entre el sector público y privado, cuenta con descuentos en hotelería y gastronomía, promociones en actividades de turismo aventura como paseos a caballo, visitas a la Cascada de Astica, kayak y paseos en hidropedal en el Dique de San Agustín, city tour, astroturismo y descuentos de hasta un 50% en ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, entre otros beneficios.

Los turistas o sanjuaninos interesados deberán solicitar la tarjeta “Promover Valle Fertil” en el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal (Sarmiento 24 Sur, frente a la Casa Natal de Sarmiento) y oficinas del Parque Provincial Ischigualasto (Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, Capital, y Mitre entre Gral Acha y Mendoza, San Agustin de Valle Fértil.

Cabe destacar que la tarjeta es gratuita, individual y no transferible. Además, podrán obtenerla, quienes lleguen al Parque Provincial Ischigualasto.

FUENTE: Sí San Juan