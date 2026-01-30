viernes 30 de enero 2026

Desde hoy hasta el 31 de julio

'Promover Valle Fértil', el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas

Esta iniciativa tiene como objetivo posicionar al departamento como destino turístico a través de distintas promociones disponibles por prestadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; a través del Parque Provincial Ischigualasto, en conjunto con la participación de prestadores de servicios turísticos de Valle Fértil lanzaron el programa de fortalecimiento a la promoción turística del departamento, el cual tendrá vigencia hasta el próximo 31 de julio.

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros
Grilla de artistas, valor de las entradas y todo lo que hay que saber sobre la Fiesta Provincial del Ajo que se vivirá en Calingasta.
Toda la info

Calingasta se prepara para la XXVII Fiesta Provincial del Ajo: la grilla de artistas y los detalles para ir

El objetivo de esta iniciativa es posicionar a Valle Fértil como destino turístico e incrementar el flujo de visitantes en el departamento. De esta manera, se busca promover y generar un impacto económico y social positivo en la comunidad local como también aprovechar la demanda turística real que genera el Parque como uno de los principales atractivos.

En este marco, una de las principales acciones que se pondrán en marcha a través del programa es la tarjeta de beneficios, descuentos y promociones “Promover Valle Fértil” en diversas categorías como alojamiento, gastronomía, actividades turísticas y transporte.

Esta tarjeta, impulsada en conjunto entre el sector público y privado, cuenta con descuentos en hotelería y gastronomía, promociones en actividades de turismo aventura como paseos a caballo, visitas a la Cascada de Astica, kayak y paseos en hidropedal en el Dique de San Agustín, city tour, astroturismo y descuentos de hasta un 50% en ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, entre otros beneficios.

Los turistas o sanjuaninos interesados deberán solicitar la tarjeta “Promover Valle Fertil” en el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal (Sarmiento 24 Sur, frente a la Casa Natal de Sarmiento) y oficinas del Parque Provincial Ischigualasto (Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, Capital, y Mitre entre Gral Acha y Mendoza, San Agustin de Valle Fértil.

Cabe destacar que la tarjeta es gratuita, individual y no transferible. Además, podrán obtenerla, quienes lleguen al Parque Provincial Ischigualasto.

FUENTE: Sí San Juan

