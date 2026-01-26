San Martín vivió a pleno el cierre de las Peñas de la Familia

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá fue escenario el pasado sábado de una nueva edición de las Peñas de la Familia de San Martín, con gran participación del público y una propuesta que celebró la música, la danza y nuestras tradiciones.

Familias, amigos y visitantes se dieron cita para compartir una verdadera fiesta popular, donde el folclore y el encuentro comunitario fueron protagonistas de una noche cargada de identidad y alegría.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.30.49 (1)

La intendente Analía Becerra acompañó la jornada junto a vecinas y vecinos, participando de un evento pensado para el disfrute colectivo y el fortalecimiento de la cultura local.

Artistas y academias locales ofrecieron presentaciones que colmaron el escenario de talento, mientras el público acompañó con aplausos, baile y entusiasmo. Las Peñas de la Familia consolidaron un espacio que permitió vivir la cultura en comunidad.