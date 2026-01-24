sábado 24 de enero 2026

Aniversario

Albardón cumple 160 años y celebra su identidad con historia, cultura y arte propio

Con una profunda raíz prehispánica y una fuerte proyección cultural, Albardón conmemora hoy sus 160 años con homenajes que recorren su pasado, su presente productivo y una obra artística creada por talentos locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Albardón celebra este sábado 24 de enero sus 160 años de vida institucional, una fecha que encuentra al departamento reafirmando su identidad, construida sobre una historia que se remonta a tiempos prehispánicos y que se proyecta hacia el futuro a través del trabajo, la cultura y el arte.

Hablar de Albardón es mencionar ese sobresaliente de tierra que emergió en zonas inundables y que fue modelado por la acción del hombre y la geografía. En este suelo del Valle de Tulum, generaciones enteras forjaron una comunidad marcada por la vida del huarpe originario, sus jornadas de esfuerzo y los amaneceres que acompañaron el desarrollo de los primeros asentamientos.

Los quehaceres rudimentarios de aquellos pueblos marcaron el rumbo de una historia que se transformó con la llegada de los españoles. Francisco de Villagra recorrió estas tierras siguiendo huellas diaguitas, araucanas y huarpes, abriendo caminos de herradura e introduciendo el caballo. Su carta geográfica dio nombre a montes, ríos y pastizales, y sentó las bases de una convivencia entre caciques, pueblos originarios y colonos. Para cuando Juan Jufré fundó San Juan de la Frontera, esa armonía ya se había consolidado.

El territorio albardonero fue escenario de hechos históricos como el Fortín de Las Tapiecitas y la presencia de enviados de la Corona española. Con el tiempo, sus habitantes asumieron un rol protagónico en el crecimiento industrial, el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo agrícola impulsado por los colonos.

Albardón se consolidó como una tierra fértil, donde las mieses premiaron el esfuerzo, los artesanos dejaron su huella en altares, gradas y fachadas, y los escultores encontraron la materia prima para sus obras. El suelo generoso brindó frutos, aromáticas, madera, miel y cera, junto a las riquezas minerales del cerro Villicum, hoy también vinculado a una etapa de fuerte crecimiento deportivo.

Con una superficie de 945 kilómetros cuadrados, Albardón fue fundado el 24 de enero de 1866, en el histórico cruce de las calles Coronel Guerrero y Juan José Castelli, y reconocido como departamento por la Ley Nº 1869. Su economía se sostiene en actividades agroindustriales, mineras y terciarias. Es un importante centro vitivinícola, principalmente de vino de mesa, además de la producción de uva para consumo en fresco, pasas y alimentos para conserva. Cuenta con unas 3.409 hectáreas cultivadas, de las cuales el 70% está destinado a la vid.

En minería se destacan las explotaciones de cales puras e impuras y travertino. En turismo, el potencial se refleja en el autódromo y el Complejo de Velocidad del cerro Villicum, junto a propuestas de turismo rural y granjas temáticas. En el plano cultural, el teatro inaugurado recientemente se posiciona como un espacio de referencia para toda la provincia.

En este nuevo aniversario, la celebración también llega desde el arte. Albardón se suma al ciclo provincial “San Juan tiene 19 estrofas”, una iniciativa que propone una payada por cada departamento, difundida en la fecha de su cumpleaños. La obra dedicada a Albardón fue creada por los artistas locales Óscar Valdez y Ariel Olivera, como un homenaje a la historia, la gente, el paisaje y las costumbres del departamento.

La producción general, audiovisual y musical estuvo a cargo de la Dirección de Territorial, Artes Populares y Folclóricas de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

A 160 años de su fundación, Albardón celebra su aniversario honrando su pasado, fortaleciendo su identidad y proyectando su legado hacia el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015112826415714691&partner=&hide_thread=false

