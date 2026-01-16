viernes 16 de enero 2026

Tiempo de Verano en SJ

La momia y la decena de retazos que resguardan el origen de Calingasta

Quienes llegan a la villa que lleva el nombre del departamento pueden visitar el Museo Arqueológico, con entrada gratuita. Un recorrido por sus tesoros.

Por Daiana Kaziura
La impactante momia que se puede visitar en el Museo Arqueológico de Villa Calingasta.

La impactante momia que se puede visitar en el Museo Arqueológico de Villa Calingasta.

image
image

La imagen impacta. A simple vista, apenas se distingue una extraña esfera. Pero al acercarse y observar con atención, comienzan a aparecer los huesos del rostro de una persona completamente intactos; luego, sus manos y sus pies. Se trata de un hombre que murió alrededor de 1660 y que fue momificado. Está ubicado en posición fetal y lo cubrieron cuidadosamente con cuero cosido. Debido a ese ritual, su esqueleto se conserva casi intacto 365 años después.

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso
Tiempo de verano en SJ

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso
El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Estos restos, ubicados dentro de una urna e iluminados especialmente, son la pieza central del Museo Arqueológico de Villa Calingasta, emplazado en la villa cabecera del departamento que lleva el mismo nombre. El espacio resguarda vestigios de las distintas culturas aborígenes que habitaron estas tierras desde tiempos remotos: desde la cultura Fortuna, presente entre los años 6.500 y 6.000 a.C.; pasando por la cultura Ansilta, que se desarrolló entre 1.800 a.C. y 500 d.C.; hasta llegar a la cultura Calingasta Tardía, que vivió entre 1.200 y 1.480 d.C.

image

Una de las particularidades del museo es que propone un recorrido autoguiado. En el ingreso, el personal brinda indicaciones generales sobre la visita y, a partir de allí, la cartelería acompaña al visitante con información detallada sobre cada pieza expuesta.

Al comenzar el recorrido, se observa un mapa de San Juan junto a una explicación sobre la importancia de las culturas que habitaron la zona calingastina. Una línea de tiempo con las principales características de cada grupo ayuda a contextualizar la historia.

image

En la pared opuesta se exhiben distintas piezas que fueron halladas en el terreno, recuperadas, estudiadas y protegidas por su valor arqueológico y patrimonial.

Otro de los atractivos del espacio es una recreación montada sobre el piso, con tierra y protegida por vidrios, que simula la forma en que se encuentran en el terreno las piezas, fragmentos o retazos en distintas zonas del departamento.

image

La ofrenda que cuenta una forma de vida

Más allá de la momia, otro elemento de la muestra llama especialmente la atención y funciona como testimonio de la historia, la idiosincrasia y el modo de vida de los pueblos originarios.

Se trata de un feto cuidadosamente colocado dentro de una canasta, cubierto con hilos y lanas, perteneciente a la cultura Ansilta, que ha permanecido de ese modo a lo largo del tiempo.

image

La guía explica que esta cultura fue la primera en adoptar una vida sedentaria, tras el período nómade. En épocas de malas cosechas y escasez de recursos, decidían interrumpir los embarazos para evitar que sus hijos sufrieran privaciones. Luego, protegían el feto y lo ofrecían como una ofrenda.

Estos relatos constituyen una muestra tangible de cómo vivían las culturas que formaron parte de la historia original de San Juan y, en particular, de Calingasta.

image

Como este, el museo ofrece la posibilidad de conocer un sinfín de historias. Cabe destacar que durante las vacaciones de verano el Museo Arqueológico de Villa Calingasta abre todos los días, incluidos los fines de semana, de 9 a 21 horas.

