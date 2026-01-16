viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Naturaleza, aventura y descanso se combinan en el Parque Nacional El Leoncito, donde se pueden recorrer senderos, acampar al aire libre y disfrutar de un cielo que asombra a visitantes de todo el mundo.

Por Florencia García
image

En el corazón del valle de Calingasta, el Parque Nacional El Leoncito se presenta como un destino ideal para quienes eligen el turismo de naturaleza. Senderos para todas las edades, áreas de acampe, propuestas astronómicas y paisajes que cambian con cada estación convierten a este espacio protegido en una visita obligada para quienes llegan a Barreal en busca de experiencias al aire libre y cielos que enamoran.

Lee además
Dos sanjuaninos volvieron a ganar premios del Quini 6, esta semana.
Esta semana

Dos sanjuaninos ganaron premios del Quini 6: ambos compraron el ticket en el mismo departamento
peritaran en cordoba los restos humanos encontrados en albardon
Investigación

Peritarán en Córdoba los restos humanos encontrados en Albardón
image

Senderos para todos los gustos: paseo familiar, la cascada y la aventura en altura

image

El Parque Nacional El Leoncito ofrece una red de senderos habilitados al uso público, con distintas extensiones y niveles de dificultad, lo que permite que cada visitante elija su recorrido según el tiempo disponible y la experiencia física.

El circuito más corto y accesible es la Cascada del Rincón, un sendero de dificultad baja que comienza a pocos metros del estacionamiento. El recorrido total es de aproximadamente un kilómetro ida y vuelta y culmina en un salto de agua que sorprende en medio del paisaje árido, ideal para caminatas familiares.

image

Otro de los recorridos sencillos es Paisajes de Agua, un sendero de baja dificultad y una extensión cercana al kilómetro y medio. Este circuito propone un recorrido interpretativo que destaca la importancia del agua en la zona y permite apreciar distintos sectores del entorno natural.

image

A esta propuesta se suma el sendero Huella en la Roca, que combina naturaleza e historia. Tiene dos alternativas: un recorrido intermedio de cuatro kilómetros, que pasa por una antigua cantera donde se labró la roca para construcciones, y una vuelta más larga de seis kilómetros que incluye también sectores con petroglifos o grabados en roca, testimonios de antiguas ocupaciones humanas en el área.

image

Para los visitantes que buscan un desafío mayor, el parque cuenta con el sendero Cerro Leoncito, el más extenso y exigente del área protegida. Tiene una extensión total de ocho kilómetros y una dificultad media a alta. El acceso requiere registro obligatorio, calzado adecuado y una cantidad mínima de agua. El esfuerzo se ve recompensado con una vista panorámica de 360 grados del paisaje cordillerano, una de las postales más impactantes del parque.

image

Todos los senderos son autoguiados, por lo que se recomienda realizar el ingreso por la mañana, cuando las temperaturas son más agradables y los colores del paisaje se aprecian con mayor nitidez. Antes de iniciar cualquier recorrido, se solicita a los visitantes pasar por el centro de informes, donde se brinda información actualizada sobre el estado de los senderos y las condiciones climáticas.

Un camping agreste para vivir la naturaleza de cerca y dormir bajo las estrellas

El Parque Nacional El Leoncito cuenta con un camping agreste y gratuito, pensado para quienes desean extender su estadía y vivir la experiencia del parque de una manera más cercana a la naturaleza. El área dispone de quinchos, parrilleros, sectores demarcados para carpas y duchas con agua caliente en horarios establecidos. Para utilizar el camping es obligatorio realizar un registro previo en el centro de informes, donde se informa la cantidad de noches de permanencia.

image

Uno de los grandes diferenciales del Parque Nacional El Leoncito es su propuesta astronómica. Dentro del área funcionan dos observatorios, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y Estación de Altura Carlos U. Cesco, que ofrecen visitas diurnas y nocturnas, donde los turistas pueden conocer los equipos de investigación y, en algunos casos, observar el cielo en condiciones privilegiadas. Estas experiencias convierten al parque en un punto de referencia para quienes buscan turismo científico y educativo.

Justamente, el cielo es uno de los mayores tesoros del lugar. Con noches despejadas y una atmósfera limpia, El Leoncito ofrece uno de los cielos más lindos del mundo, ideal para la observación astronómica y para quienes simplemente desean contemplar estrellas, planetas y constelaciones lejos de la contaminación lumínica.

Abierto todos los días y con ingreso gratuito, el Parque Nacional El Leoncito se consolida como un destino imperdible para quienes visitan Barreal, ya sea por unas horas o por varios días. Cascadas, camping, ciencia y un cielo incomparable hacen de este parque una experiencia que combina descanso, aventura y asombro en plena naturaleza.

image
Seguí leyendo

Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

San Juan brilló en Laborde y dejó su huella cuyana en el Festival Nacional del Malambo

La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del '44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

Cómo acceder a reintegros al pagar el colectivo de la Red Tulum con el celular

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Iglesia se consolidó como el departamento más visitado de la provincia en la primera quincena de enero. La Fiesta de la Semilla y la Manzana fue el gran atractivo.
Balance

Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Te Puede Interesar

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Imagen ilustrativa 
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo