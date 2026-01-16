Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

Iglesia se consolidó como el departamento más visitado de la provincia en la primera quincena de enero. La Fiesta de la Semilla y la Manzana fue el gran atractivo.

Avanzan las vacaciones de verano y, terminada la primera quincena de enero, el Ministerio de Turismo de la provincia ofreció un balance sobre la actividad turística en la provincia durante este lapso. Según informaron, Iglesia lideró la ocupación en la primera parte del mes que da inicio al año.

“El departamento del noroeste s un lugar que invita a conocer su cultura, tradiciones y paisajes únicos. Con sus atractivos, el departamento marcó un 90% de ocupación hotelera durante la primera quincena de enero. Este resultado posicionó a Iglesia en el primer lugar que eligieron los turistas en este periodo del año”, indicaron desde el organismo.

Al tiempo que señalaron que, la Fiesta de la Semilla y la Manzana, una de las celebraciones más esperada del año; el Dique Cuesta del Viento que combina viento, paisaje y propuestas deportivas; y el Paso de Agua Negra que une San Juan con Chile, y sorprende con su paisaje cordillerano, hielo y formaciones naturales poco habituales fueron algunos de los motivos de disfrute por parte de los turistas.

El turismo de verano en la provincia

En cuanto al balance general, a través del Departamento de Estadísticas, el Ministerio indicó que en la provincia el promedio de ocupación hotelera durante los primeros 15 días del año fue del 67%, con un impacto económico de $6.500 millones.

Los departamentos tuvieron una afluencia de turistas nacionales y extranjeros que recorrieron los diferentes puntos locales. Los visitantes llegaron, principalmente, desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras provincias. Por otro lado, a nivel internacional, arribaron de países como Estados Unidos y Alemania.

Los turistas manifestaron en un 66% que eligieron la provincia para recreación, ocio y esparcimiento. En esta quincena, se sumaron a actividades culturales, de naturaleza, turismo religioso, Rutas del Vino, del Olivo y del Cielo y diferentes propuestas organizadas por prestadores turísticos y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Para finalizar, las autoridades recordaron que, “para conocer la oferta en este verano, los interesados pueden consultar la guía, una herramienta pensada para planificar escapadas, recorridos y experiencias durante todo el verano, poniendo en valor el trabajo articulado con los municipios y el sector privado”.

Esta guía se encuentra disponible en la web oficial de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, donde se puede acceder al detalle completo de cada propuesta y departamento.