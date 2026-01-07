Verano sanjuanino: tendencias en trajes de baño que te acompañan del Dique al Río

En San Juan el verano no pasa desapercibido. Se siente en la piel, en la luz intensa, en las ganas de buscar agua y alivio. Ya sea una escapada, una tarde en el Dique de Ullum, Punta Negra o el siempre querido Río San Juan , el traje de baño deja de ser una prenda más para convertirse en protagonista. Y como estilista y asesor de imagen, siempre digo lo mismo: no se trata solo de moda, sino de cómo nos sentimos con lo que usamos.

Esta temporada, los trajes de baño vienen con una premisa clara: comodidad, simpleza y armonía con el cuerpo real. Menos rigidez, más disfrute.

Colores que dialogan con nuestro paisaje

El entorno sanjuanino inspira. Los tonos tierra luminosos —arena, beige tostado, camel, marrones suaves— son grandes aliados. No solo acompañan la geografía, sino que resaltan el bronceado natural y aportan elegancia sin esfuerzo.

Los colores coral, salmón y rosados cálidos también pisan fuerte. Son frescos, vitales y le dan vida al look sin resultar estridentes. Para quienes prefieren un contraste más marcado, los azules en todas sus versiones evocan el agua y generan un equilibrio visual perfecto con el paisaje seco.

El blanco y los tonos marfil siguen siendo un clásico del verano. Aportan frescura y luz, ideales para quienes buscan un look limpio y atemporal. Un consejo práctico: si vas a estar muchas horas al sol, optá por colores claros o medios, que absorben menos calor y resultan más confortables.

Elegir según el cuerpo, no según la moda

Cada cuerpo es único, y el traje de baño ideal es aquel que acompaña, sostiene y realza sin incomodar.

Los trajes enteros con costuras bien ubicadas son grandes aliados para quienes buscan una silueta más armada. Ayudan a contener, definir y estilizar sin necesidad de ajustes extremos. Son cómodos, elegantes y muy actuales.

Los modelos asimétricos, con un solo hombro o cortes diagonales, aportan movimiento visual y desvían la atención de zonas que quizás no queremos destacar. Además, suman un toque moderno y sofisticado, ideal para quienes buscan algo distinto sin exagerar.

Para bustos más generosos, los trajes con buena estructura, refuerzos suaves o aros livianos ofrecen sostén y seguridad. No se trata de “esconder”, sino de acompañar correctamente para disfrutar sin estar pendiente de acomodarse a cada momento.

Los estampados también juegan su papel. Los diseños geométricos o con líneas verticales ayudan a alargar visualmente la figura. Si tus piernas son protagonistas, podés destacarlas con bombachas de corte alto o estampas que acompañen la línea natural del cuerpo.

La importancia de la tela en nuestro clima

En un verano tan intenso como el nuestro, la calidad del material es clave. Buscá trajes de baño con telas resistentes, de secado rápido, con buen forro y protección solar. Evitá los bordados pesados o detalles metálicos si vas a pasar muchas horas bajo el sol: menos peso, más confort.

Un traje de baño cómodo se nota. Y se disfruta.

Del agua al descanso, con estilo

Hoy el traje de baño no se queda solo en el agua. Combinado con un pareo liviano, un short de lino o una camisa amplia, se transforma en un look relajado y canchero para compartir un mate, caminar o quedarse charlando después del chapuzón.

Los accesorios simples completan el conjunto: un sombrero de ala media, lentes de sol y sandalias cómodas. Nada recargado, todo pensado para acompañar el momento.

El verano sanjuanino invita a bajar el ritmo, a escuchar el cuerpo y a disfrutarlo tal como es. Elegir un traje de baño no debería ser una batalla con el espejo, sino un acto de cuidado personal. Buscá el que te haga sentir cómoda, segura y fiel a vos misma.

Porque cuando una se siente bien con lo que lleva puesto, eso se nota. Y el verano, acá en San Juan, se vive mucho mejor así.