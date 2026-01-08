Abrieron las inscripciones presenciales para Verano Tech en cuatro departamentos: ¿Cuáles son?

La provincia de San Juan informó que este jueves 8 y viernes 9 de enero , en el horario de 9:00 a 12:00 , se encuentran abiertas las inscripciones presenciales para participar del programa Verano Tech en los departamentos de Calingasta, Jáchal, Iglesia y Ullum .

El registro se realiza en las escuelas asignadas en cada departamento , donde las familias podrán acercarse para completar la inscripción de niñas, niños y adolescentes interesados en formar parte de los talleres tecnológicos que se desarrollarán durante el verano.

Desde el Gobierno provincial aclararon que quienes ya completaron la inscripción a través del formulario web no deben concurrir de manera presencial, ya que su registro fue validado y se encuentran habilitados para participar de las actividades.

Verano Tech es una iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, que propone un espacio gratuito de formación y recreación durante las vacaciones, orientado a acercar a chicos y adolescentes a experiencias vinculadas con la tecnología, la robótica y el aprendizaje digital.

El programa es llevado adelante de manera articulada entre el Ministerio de Minería, a través de la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable; el Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional; y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Sedes de inscripción por departamento

Calingasta: Escuela Técnica General Manuel Savio

Escuela Técnica General Manuel Savio Jáchal: Escuela Videla Cuello

Escuela Videla Cuello Iglesia: Escuela Cornelio Saavedra

Escuela Cornelio Saavedra Ullum: EPET Nº 9 (Escuela de Educación Técnica)

Horario de inscripción presencial: de 9:00 a 12:00, hoy jueves 8 y mañana viernes 9 de enero, en cada sede escolar asignada.