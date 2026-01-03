sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

Tiempo de San Juan visitó las orillas de la Ruta del Sol para conocer cómo los visitantes pasan el día junto al agua. Qué llevan para combatir las altas temperaturas y cuánto cuesta una jornada de verano en los primeros días del año. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
verano rio san juan calor 3
Lee además
Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales. Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto, entre los más elegidos.
Crecimiento en 2025

Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia
verano seguro en coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos video
Video

Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

En ese contexto, Tiempo de San Juan recorrió uno de los espacios más concurridos del Río San Juan para conocer cómo se vive el verano en la provincia, qué llevan los visitantes para comer y tomar y cuánto cuesta una jornada de descanso. El relevamiento se realizó en la playa Las Tapias, ubicada a un costado de la Ruta del Sol, frente a la ex Cerámica San Juan.

Embed - Verano 2026 en el Río San Juan, turistas contaron cómo combaten el calor en el río

Entre los turistas que disfrutaban del lugar estuvo Sergio Navarro, llegado desde Punta Alta, en el Sur de la provincia de Buenos Aires. Acompañado por su esposa Vanesa, oriunda de Bahía Blanca, y por su madre Estela, sanjuanina, contó que no es la primera vez que visita la provincia, ya que su familia tiene raíces locales y suelen regresar al menos una vez por año. Al referirse a cómo enfrentan las altas temperaturas, explicó: “Con aire acondicionado en la casa o buscando lugares como estos; meterte un rato en el agüita es clave”.

Sobre los gastos, señaló que el mayor desembolso fue el traslado. Entre combustible y una noche en Córdoba, a mitad de camino, estimó un gasto cercano a los 150 mil pesos solo en el viaje. Ya en San Juan, al quedarse en la casa de su madre, aseguró que prácticamente no tuvo gastos extra. Para la jornada, optaron por mates y sándwiches, aunque adelantó que luego buscarían algo fresco. “Cada vez que venimos la vemos mejor, más prolija y más limpia. Se nota que la provincia va progresando”, destacó. Además, no dudó en resaltar uno de sus grandes placeres: “Lo que más me gusta es la comida y los vinos, obviamente”.

rio san juan ruta del sol playa las tapias
El río, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

El río, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

El balneario también tuvo una presencia particular: Nicolás, conocido como el “superhéroe de los colectivos”, un artista callejero que recorre San Juan con su guitarra y disfraces de Batman o el Hombre Araña, llevando música y alegría a los usuarios del transporte público. Llegó desde Desamparados junto a su pareja Paula y su hijo Nicolás para tomarse un descanso. Mientras se refrescaba en el agua, contó: “Trajimos sánguches de miga, más comida y bebidas. En total gastamos cerca de 100 mil pesos”. Sobre su trabajo en la calle, agregó: “Soy un artista conocido en San Juan, no tengo redes sociales, pero ando por todos lados y siempre me filman”.

Por último, Sebastián y Daniela arribaron al balneario desde Chimbas para pasar el día. Entre asado, entradas y bebidas, calcularon un gasto cercano a los 80 mil pesos. Para ellos, no hay muchas vueltas a la hora de elegir plan: “Es la mejor forma de pasar el verano”, aseguraron mientras disfrutaban de la sombra y miraba el agua. Pensando en lo que resta de la temporada, comentaron que la idea es viajar a Mar del Plata u otro punto de la costa atlántica.

verano rio san juan calor 2
En el medio aparece Nicolás, el superhéroe de los colectivos, junto con su familia.

En el medio aparece Nicolás, el superhéroe de los colectivos, junto con su familia.

Cabe recordar que la playa Las Tapias abre de lunes a viernes de 12 a 21 horas, mientras que los fines de semana y feriados el horario se extiende de 10 a 22 horas. Para conocer los precios de las entradas, pidieron consultar en las redes sociales del parador.

Temas
Seguí leyendo

El café también se toma frío: la receta estrella para refrescar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

La sorpresa de diciembre para el comercio sanjuanino y lo que preocupa

¡Varios ceros! La millonaria cifra que puede costar el modelo de Mercedes Benz incendiado en San Juan

Sube el dólar en el debut de las nuevas bandas cambiarias

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Te Puede Interesar

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor video
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: estamos asistiendo a la historia
Punto de vista

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón
Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón