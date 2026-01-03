Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

El termómetro volvió a trepar en San Juan durante los primeros días del 2026 y, como cada verano, el río se transformó en refugio para quienes buscan un respiro frente al calor intenso . Entre sombrillas, conservadoras y el sonido del agua, sanjuaninos y turistas eligieron los balnearios para pasar el día, refrescarse y compartir comidas sencillas al aire libre.

Crecimiento en 2025 Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

En ese contexto, Tiempo de San Juan recorrió uno de los espacios más concurridos del Río San Juan para conocer cómo se vive el verano en la provincia, qué llevan los visitantes para comer y tomar y cuánto cuesta una jornada de descanso. El relevamiento se realizó en la playa Las Tapias, ubicada a un costado de la Ruta del Sol, frente a la ex Cerámica San Juan.

Embed - Verano 2026 en el Río San Juan, turistas contaron cómo combaten el calor en el río

Entre los turistas que disfrutaban del lugar estuvo Sergio Navarro, llegado desde Punta Alta, en el Sur de la provincia de Buenos Aires. Acompañado por su esposa Vanesa, oriunda de Bahía Blanca, y por su madre Estela, sanjuanina, contó que no es la primera vez que visita la provincia, ya que su familia tiene raíces locales y suelen regresar al menos una vez por año. Al referirse a cómo enfrentan las altas temperaturas, explicó: “Con aire acondicionado en la casa o buscando lugares como estos; meterte un rato en el agüita es clave”.

Sobre los gastos, señaló que el mayor desembolso fue el traslado. Entre combustible y una noche en Córdoba, a mitad de camino, estimó un gasto cercano a los 150 mil pesos solo en el viaje. Ya en San Juan, al quedarse en la casa de su madre, aseguró que prácticamente no tuvo gastos extra. Para la jornada, optaron por mates y sándwiches, aunque adelantó que luego buscarían algo fresco. “Cada vez que venimos la vemos mejor, más prolija y más limpia. Se nota que la provincia va progresando”, destacó. Además, no dudó en resaltar uno de sus grandes placeres: “Lo que más me gusta es la comida y los vinos, obviamente”.

rio san juan ruta del sol playa las tapias El río, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

El balneario también tuvo una presencia particular: Nicolás, conocido como el “superhéroe de los colectivos”, un artista callejero que recorre San Juan con su guitarra y disfraces de Batman o el Hombre Araña, llevando música y alegría a los usuarios del transporte público. Llegó desde Desamparados junto a su pareja Paula y su hijo Nicolás para tomarse un descanso. Mientras se refrescaba en el agua, contó: “Trajimos sánguches de miga, más comida y bebidas. En total gastamos cerca de 100 mil pesos”. Sobre su trabajo en la calle, agregó: “Soy un artista conocido en San Juan, no tengo redes sociales, pero ando por todos lados y siempre me filman”.

Por último, Sebastián y Daniela arribaron al balneario desde Chimbas para pasar el día. Entre asado, entradas y bebidas, calcularon un gasto cercano a los 80 mil pesos. Para ellos, no hay muchas vueltas a la hora de elegir plan: “Es la mejor forma de pasar el verano”, aseguraron mientras disfrutaban de la sombra y miraba el agua. Pensando en lo que resta de la temporada, comentaron que la idea es viajar a Mar del Plata u otro punto de la costa atlántica.

verano rio san juan calor 2 En el medio aparece Nicolás, el superhéroe de los colectivos, junto con su familia.

Cabe recordar que la playa Las Tapias abre de lunes a viernes de 12 a 21 horas, mientras que los fines de semana y feriados el horario se extiende de 10 a 22 horas. Para conocer los precios de las entradas, pidieron consultar en las redes sociales del parador.