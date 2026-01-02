Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales. Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto, entre los más elegidos.

Un dato llamativo mostró que San Juan consolida su posicionamiento como destino turístico destacado a nivel internacional. La información fue difundida por el Ministerio de Turismo, que hizo referencia a un informe elaborado por Civitatis, la plataforma española líder mundial en venta de excursiones y visitas guiadas en español , que cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo.

De acuerdo con el relevamiento de esa app, durante el 2025 las reservas de actividades turísticas en San Juan registraron un marcado crecimiento en comparación con 2024. El dato más sobresaliente fue el incremento de más del 50% en la demanda de la excursión que recorre Jáchal, Rodeo y Pismanta, convirtiéndose en la experiencia más elegida dentro de la plataforma.

En segundo lugar, se ubicó el tour por las quebradas y diques de San Juan, con un aumento cercano al 30%, mientras que la tradicional visita al Parque Provincial Ischigualasto —uno de los íconos turísticos de la provincia— creció un 27,7%. También se destacaron otras propuestas locales como la excursión al Valle de Calingasta, que tuvo un alza del 10%, y los recorridos por viñedos y bodegas sanjuaninas.

Civitatis, que ofrece más de 95.000 actividades en 4.200 destinos de 160 países, remarcó además un alto nivel de satisfacción entre quienes visitaron la provincia. El 69,23% de las valoraciones recibidas en las experiencias realizadas en San Juan alcanzaron la máxima calificación de cinco puntos sobre cinco, un indicador que refuerza la calidad de la oferta turística local.

El informe también aportó datos sobre el perfil de los visitantes. Durante 2025, el grupo mayoritario estuvo conformado por viajeros solos, que representaron el 61% del total, seguidos por quienes viajaron en familia (22%) y las parejas (13%).

En cuanto al origen de los turistas, la mayoría fueron argentinos, aunque también se registró una importante presencia de brasileños, chilenos, uruguayos y españoles.