viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crecimiento en 2025

Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

El informe de una plataforma global reveló un marcado aumento en las excursiones internacionales por destinos sanjuaninos. Las localidades más elegidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales. Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto, entre los más elegidos.

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales. Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto, entre los más elegidos.

Un dato llamativo mostró que San Juan consolida su posicionamiento como destino turístico destacado a nivel internacional. La información fue difundida por el Ministerio de Turismo, que hizo referencia a un informe elaborado por Civitatis, la plataforma española líder mundial en venta de excursiones y visitas guiadas en español, que cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo.

Lee además
Fany Pernas, secretaria de Turismo de Iglesia, en una de las reuniones con gente de San Luis.
Importantes vínculos

Iglesia muestra sus bondades mientras teje lazos de colaboración en la Feria Internacional de Turismo
El 2025 cerró como el año con mayor cantidad de lluvias en San Juan, durante la última década.
Balance

El 2025 cerró como el año más lluvioso de la última década en San Juan

De acuerdo con el relevamiento de esa app, durante el 2025 las reservas de actividades turísticas en San Juan registraron un marcado crecimiento en comparación con 2024. El dato más sobresaliente fue el incremento de más del 50% en la demanda de la excursión que recorre Jáchal, Rodeo y Pismanta, convirtiéndose en la experiencia más elegida dentro de la plataforma.

En segundo lugar, se ubicó el tour por las quebradas y diques de San Juan, con un aumento cercano al 30%, mientras que la tradicional visita al Parque Provincial Ischigualasto —uno de los íconos turísticos de la provincia— creció un 27,7%. También se destacaron otras propuestas locales como la excursión al Valle de Calingasta, que tuvo un alza del 10%, y los recorridos por viñedos y bodegas sanjuaninas.

image

Civitatis, que ofrece más de 95.000 actividades en 4.200 destinos de 160 países, remarcó además un alto nivel de satisfacción entre quienes visitaron la provincia. El 69,23% de las valoraciones recibidas en las experiencias realizadas en San Juan alcanzaron la máxima calificación de cinco puntos sobre cinco, un indicador que refuerza la calidad de la oferta turística local.

El informe también aportó datos sobre el perfil de los visitantes. Durante 2025, el grupo mayoritario estuvo conformado por viajeros solos, que representaron el 61% del total, seguidos por quienes viajaron en familia (22%) y las parejas (13%).

En cuanto al origen de los turistas, la mayoría fueron argentinos, aunque también se registró una importante presencia de brasileños, chilenos, uruguayos y españoles.

Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026

Confirman una fecha del Campeonato Enduro 2026 en San Juan: ¿cuándo es?

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Muere un hombre en Sarmiento tras un accidente vial
Primera tragedia del año

Muere un hombre en Sarmiento tras un accidente vial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

El 2025 cerró como el año con mayor cantidad de lluvias en San Juan, durante la última década.
Balance

El 2025 cerró como el año más lluvioso de la última década en San Juan

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales. Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto, entre los más elegidos.
Crecimiento en 2025

Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá