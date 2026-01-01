jueves 1 de enero 2026

Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

El exgobernador que gestionó el crédito habló por primera vez en Pelado Stream sobre lo que ocurrió con la obra inconclusa y la compra a una empresa ligada a un familiar de Uñac ¿Qué dijo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 1 ene 2026, 02_10_22 p.m.

El Acueducto Gate sumó un nuevo capítulo esta semana con las declaraciones del exgobernador José Luis Gioja que, por primera vez, se refirió al escándalo que rodea a Sergio Uñac y la empresa Krah, ganadora de la licitación de los caños del Acueduto Gran Tulum que ahora están en la mira por su calidad deficiente y por estar vinculada la compañía a Gustavo Monti, un primo del exmandatario pocitano.

Es la primera vez que Gioja hace referencia a la polémica licitación que ya tiene una denuncia penal en la Justicia sanjuanina porque hay quienes sospechan que estuvo direccionada para que la ganara la empresa vinculada al primo de Uñac.

"Creo que se equivocaron, comprarno calidad que no era, las causas de eso no las conozco, ni voy a opinar, pero a la vista está que lo que comprarno no sirvió", dijo Gioja en una entrevista con Pelado Stream.

El exdiputado nacional también habló sobre el crédito kuwaití de 100 millones de dólares que la provincia comenzó a pagar en 2025 y que estaba destinado a financiar la obra del Acueduto. De hecho, fue Gioja quien lo gestionó, lo obtuvo y comenzó la obra durante su gestión como gobernador, pero luego fue continuado por Uñac, y fue éste último quien adquirió los caños de la polémica.

"No comparto, ni compartí, que hayan extendido ese acueducto desde la batería de pozos de Zonda hasta Punta Negra. No sé cuántos kilómetros de cañería, pero para mí eran totalmente innecesarios", dijo el exmandatario. Es justamente esa extensión, la que hizo necesaria una nueva licitación de caños durante la gestión uñaquista. Licitación que terminaría ganando la empresa alemana vinculada a Gustavo Monti.

"Algunos decían que la batería de pozos de Zonda se iba a acabar, pero está comprobado que, de alguna manera, hay conexión con el Dique de Ullum, sobre todo la cota mínima del dique, con el gran lago subterráneo que es esa batería de pozos", aseguró Gioja. En este sentido, remarcó que la necesidad de extender la toma de agua hasta Punta Negra no era algo necesario y que se debió "investigar mejor". "No sé por qué no se tomó directamente de Ullum, ya estaría terminada la obra, pero todavia estamos dando vueltas y lo estamos pagando todos, estamos devolviendo el crédito", manifestó. Es que el préstamo del fondo kuwaití, es un dinero que la provincia deberá devolver en cuotas mensuales, durante dos décadas.

Mientras la calidad de los caños de Krah está siendo objetada e investigada, la obra está paralizada y con una presentación de pedido de informes en la Cámara de Diputados sobre la calidad de esos caños comprados en la administración uñaquista.

La advertencia sobre los caños que nadie escuchó

Cuando se realizó la licitación para la compra de los caños, General Plastic, otra de las empresas oferentes, advirtió a los administradores del fondo kuwaití que las tuberías de Krah eran "experimentales" y carecían del respaldo técnico suficiente para soportar la presión del acueducto.

Pese a que Krah ofertó 14 millones de dólares por encima de la propuesta de General Plastic, y ofrecía caños más caros y con deficiencias estructurales, la adjudicación se concretó a su favor, lo que configuraría una grave violación de deberes funcionales y un sobreprecio en la contratación.

Frente a esta situación, puesta de manifiesto mediante varias publicaciones de Tiempo de San Juan, el abogado y dirigente de GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, presentó la primera denuncia penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a las contrataciones de la obra del Acueducto Gran Tulum.

La denuncia formal fue dirigida al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan data del 9 de diciembre de este año y recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, buscando que el fiscal de turno la formalice para iniciar la investigación y que, posteriormente, se decida por turno qué juez de garantía intervendrá en el proceso.

