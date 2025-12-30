martes 30 de diciembre 2025

Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El histórico dirigente de UPCN ratificó que buscará continuar al frente del gremio tras el anuncio de una candidatura opositora y aseguró contar con el respaldo de la conducción nacional, en un escenario electoral que se encamina a tener competencia en 2026.

Por Ana Paula Gremoliche
pepe villa

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José “Pepe” Villa, confirmó que volverá a presentarse como candidato para continuar al frente del gremio, cargo que ocupa desde hace casi cuarenta años. La definición fue realizada en diálogo con Tiempo de San Juan y se dio luego de que surgiera una competencia interna de cara a las elecciones previstas para 2026.

La aparición de un eventual rival fue determinante para que Villa despejara dudas sobre su futuro político dentro del sindicato. Se trata de Alejandro Savoca, trabajador de la Obra Social Provincia (OSP), afiliado a UPCN y ex secretario de Obras Sociales del gremio, quien anunció con varios meses de antelación su intención de competir en los próximos comicios internos.

Savoca había manifestado públicamente que UPCN “no podía ser una empresa familiar”, en alusión a la conducción histórica del sindicato. Estas declaraciones se produjeron en un contexto en el que Villa había dejado entrever la posibilidad de dar un paso al costado y habilitar una candidatura de su hija, Laura Villa, lo que alimentó especulaciones sobre una eventual sucesión.

Sin embargo, ante este nuevo escenario, el histórico dirigente sindical ratificó que seguirá al frente de la conducción y aseguró que no teme a la competencia interna. En ese marco, también afirmó contar con el respaldo del secretario general de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, quien le habría manifestado su apoyo para una nueva postulación.

Por el momento, el gremio no tiene fechas definidas para el llamado a elecciones. Tradicionalmente, el proceso electoral de UPCN se convoca entre los meses de marzo y junio.

Temas
