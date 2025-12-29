Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Sportivo Desamparados vivió días intensos y cargados de emociones en Puyuta. La derrota ante Unión de Villa Krause en la final del Clausura y la temprana eliminación del Torneo Regional Amateur marcaron un quiebre en el proyecto deportivo y derivaron en la salida de Omar “Coneja” Díaz , ídolo del club y entrenador del primer equipo.

La desvinculación del DT se produjo a poco más de un mes de haber asumido en el cargo, tras reemplazar a Gerardo Pinto. La noticia sorprendió a los hinchas, ya que se trataba de un proceso que recién comenzaba a tomar forma. La institución confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje breve y sin mayores detalles, dando por cerrado un ciclo corto y con expectativas que no lograron consolidarse.

Con el banco nuevamente vacante y la necesidad de reordenar el rumbo deportivo, la dirigencia se movió rápido. En las horas posteriores a la salida del Coneja, comenzó a tomar fuerza un nombre muy identificado con la historia del club: Mauricio Del Cero.

Finalmente, este martes, Sportivo Desamparados oficializó al nuevo cuerpo técnico que encabezará la próxima temporada. Del Cero, histórico capitán y referente del equipo que logró el ascenso a la B Nacional en 2011, fue confirmado como director técnico. El flamante DT llega con experiencia reciente en Rivadavia, Colón y Unión, y con el aval de su fuerte vínculo con el mundo puyutano.

Junto a él, el cuerpo técnico estará integrado por Ariel Vilchez y Franco Molina, quienes se desempeñarán como preparadores físicos. Desde el club destacaron que la pretemporada comenzará el próximo 12 de enero, dando inicio a una nueva etapa cargada de expectativas.

Con un ídolo ahora en el rol de entrenador y un cuerpo técnico ya definido, Desamparados busca dejar atrás el duro cierre de año y empezar a construir, desde el trabajo, el camino para volver a ser protagonista y “estar donde merece”, tal como expresaron desde la institución.