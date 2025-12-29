lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje especial

Un campeón invitó a todos a participar al Mundialito de Trinidad

El jugador que levantó dos veces la copa con Estudiantes de La Plata, hizo un pedido especial a los futboleros para este 4 de enero. Qué dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabricip Perez
image

Fabricio Pérez, futbolista que levantó dos veces la copa con Estudiantes de La Plata, lanzó una invitación especial para todos los amantes del fútbol. A través de las redes sociales, el jugador convocó a equipos y fanáticos a sumarse a la XXXII edición del Mundialito de Trinidad, que se disputará como cada año del 4 al 10 de enero.

Lee además
tiene 20 anos y tres titulos en primera: fabricio perez, el sanjuanino que volvio a gritar campeon con el pincha
Historia

Tiene 20 años y tres títulos en Primera: Fabricio Pérez, el sanjuanino que volvió a gritar campeón con el Pincha
fabricio perez y la historia de unos padres que acompanaron, esperaron y nunca dejaron de confiar
Estudiantes, de oro

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

El campeón con el Pincha se encuentra vacacionando en San Juan y aprovechó su estadía en la provincia para difundir uno de los torneos más tradicionales del verano sanjuanino.

Con un mensaje directo y cercano, Pérez alentó a los futboleros a ser parte del certamen, destacando la pasión y el espíritu competitivo que caracterizan al Mundialito.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005732170766377200&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Mili Domínguez brilló en Chile y se consagró campeona del goalball con las Gladiadoras

Todos los resultados del Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

Lionel Messi, ¿hincha de un equipo del ascenso?: la imagen que se hizo viral

Una gloria del ascenso se despidió de San Martín: "Será un hasta luego, uno siempre vuelve a sus raíces"

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Liga Universitaria: eliminaron al equipo que protagonizó la agresión contra un árbitro y 9 jóvenes no podrán jugar más

Hay 'Sifón' para rato: Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en el 2026

El Monumental va por otro salto histórico: River prepara el anuncio del techado y una ampliación récord

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelta a San Juan. Foto Tiempo de San Juan
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria