Un campeón invitó a todos a participar al Mundialito de Trinidad

Fabricio Pérez, futbolista que levantó dos veces la copa con Estudiantes de La Plata, lanzó una invitación especial para todos los amantes del fútbol. A través de las redes sociales, el jugador convocó a equipos y fanáticos a sumarse a la XXXII edición del Mundialito de Trinidad, que se disputará como cada año del 4 al 10 de enero.
El campeón con el Pincha se encuentra vacacionando en San Juan y aprovechó su estadía en la provincia para difundir uno de los torneos más tradicionales del verano sanjuanino.
Con un mensaje directo y cercano, Pérez alentó a los futboleros a ser parte del certamen, destacando la pasión y el espíritu competitivo que caracterizan al Mundialito.
El video:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005732170766377200&partner=&hide_thread=false