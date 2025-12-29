Un campeón invitó a todos a participar al Mundialito de Trinidad

Fabricio Pérez, futbolista que levantó dos veces la copa con Estudiantes de La Plata, lanzó una invitación especial para todos los amantes del fútbol. A través de las redes sociales, el jugador convocó a equipos y fanáticos a sumarse a la XXXII edición del Mundialito de Trinidad, que se disputará como cada año del 4 al 10 de enero.