lunes 29 de diciembre 2025

Uno a uno

Todos los resultados del Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

La segunda edición se realizó este sábado 27 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la participación de 150 nadadores, se abrió la temporada de aguas abiertas en nuestra provincia con la segunda edición del Desafío del Agua, teniendo como escenario el embarcadero de Dique Punta Negra. El evento tuvo distancias de 200, 750 y 1500 metros.

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
La organización estuvo a cargo del Almendro Sport y la Asociación de nadadores, presidida por Mathias Atencio, en colaboración con la Secretaría de Deporte y los sponsors que ayudan a hacer posible esta aventura, además de contar con los siguientes profesores a cargo: Nadia Chaquerian, Matías Cordero y el nadador Elías Barros.

La largada de la competencia fue a las 9:30, por metrajes y categorías, y culminó a las 13:00 con la entrega de premios a los ganadores.

Esta actividad marcó el inicio de un año que incluye en el calendario competencias nacionales e internacionales, como el Ironman 70.3, que se realizará el 29 de marzo, el Ironman 5150 será el 30 de octubre, y el Ironman Full se concretará el 1 de noviembre, entre otras.

El podio del masculino y femenino por categorías:

Masculino 1500 metros

Infantil (11 años o menor)

Lima Godoy Bautista 24´14”62

Juvenil (16-17 años)

Rivera Axel Gabriel 25´08”67

Master A (20 a 27)

Bataller Santiago 26´09”46

Noe Gerónimo 28´43”94

Master B (28 a 35 años)

Ruiz Peña Guillermo 27´09”38

González Julián Emanuel 28´38”86

Reta Germán 29´37”10

Master C (36 a 43 años)

Castillo Sebastián 26´26”54

Avedaño Adam 30´22”39

Cortez Basualdo Cesar Ramón 30´26”50

Master D (44 a 51 años)

Profili Osvaldo 26´14”18

Pastor Rueda Juan Marcos 30´30”30

Medici Hugo Sebastián 30´56”60

Master E (52 a 59 años)

Bosi Rubén Alejandro 27´15”67

Medina Gonzalo 27´58”81

Cerimedo Eduardo 33´19”46

Master F (60 a 69 años)

Maller José Ángel 27´30”20

Flores Gustavo Nicolás 38´54”16

Perucca Daniel 40´39”92

Masculino 750 metros

Cadete (14-15 años)

Rodríguez Máximo 15´15”02

Juvenil (16-17 años)

Olmedo Mirko 17´47”69

Sánchez Jerónimo 18´14”38

Master B (28 a 35 años)

Sanz Rodrigo 13´33”67

Videla Riveros Franco Raúl 15´29”46

Seledon Agustín Matías 17´08”59

Master C (36 a 43 años)

Ávila Juan 17´52”21

Figueroa Sebastián 21´05”85

Duwavran Gastón 21´12”78

Master D (44 a 51 años)

Rossi Zibarelli Bernardo Aníbal 15´53”37

Ceferino Garabello Matías Martin 19´14”40

Julián Eugenio Ortiz 19´30”29

Master E (52 a 59 años)

Bataller Mariano 22´16”82

Fabiani Gustavo Daniel 23´24”62

Master F (60 a 69 años)

Salas Ricardo Daniel 23´38”32

Goransky Iaron 28´29”83

Lobos Sergio 31´20”33

Femenino 1500 metros

Juvenil (16-17 años)

Lima Godoy Leticia 25´15”62

Master A (20 a 27)

Robledo Jacamo Lucila Marlene 26´07”17

Bazán Araya Celina 32´54”23

Turell Valentina 33´34”49

Master B (28 a 35 años)

Sánchez Mariel 29´39”09

Ensinck Valentina 30´38”38

Ruiz María Victoria 31´08”94

Master C (36 a 43 años)

Guerci Ana Valeria 29´18”76

Mesquida Gómez Fabiola Edith 32´10”68

Guerra Pérez Mariana 33´16”90

Master D (44 a 51 años)

Profili Romina 24´45”57

Jaled Augusta 41´04”87

Pinardi Daniela 46´39”57

Master E (52 a 59 años)

González María Isabel 42´18”02

Master F (60 a 69 años)

Lund Beatriz 31´03”61

Merino Neida Lucy 34´18”89

Femenino 750 metros

Menor (12-13 años)

Ortiz Lena Francesca 16´43”59

Cadete (14-15 años)

Garabello Pértile María Regina 14´41”24

Master A (20 a 27)

Rojas Gamboa Valentina Luisina Milagros 21´25”62

Master B (28 a 35 años)

Zagarra Cecilia 16´08”23

Blanco Guillermina 19´10”31

Master C (36 a 43 años)

Ortega Daverio María Magali 17´10”05

Ortiz Ferreyra María Laura 18´30”93

Master D (44 a 51 años)

Girardi Laura 18´31”68

Maurin Navarro Analía 19´24”02

Pértile Sanchez Analía 19´48”60

Master E (52 a 59 años)

Naranjo Ana Verónica 19´50”68

María Valle Cuk 23´44”25

López Fabiana 28´10”13

Master F (60 a 69 años)

Rossi Terecita Aurora 22´24”39

Vuelta a San Juan. Foto Tiempo de San Juan
La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

