Mili Domínguez brilló en Chile y se consagró campeona del goalball con las Gladiadoras

El pasado fin de semana, la deportista sanjuanina Mili Domínguez, integrante del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte, dependiente de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, tuvo su primera participación internacional y su primera invitación oficial para formar parte de un equipo extranjero, representando al club chileno Gladiadoras en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.

Uno a uno Todos los resultados del Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

En lo más alto Lautaro Fernández, orgullo sanjuanino y medallista de plata con la Selección Argentina de Goalball

El certamen se disputó los días 20 y 21 de diciembre, en el torneo femenino, y reunió a destacados equipos del país vecino como Guardianas, Legionarias y Espartanas. En la fase inicial, bajo el formato de todos contra todos, el equipo Gladiadoras obtuvo los siguientes resultados:

• Gladiadoras 6 – Legionarias 6

• Gladiadoras 8 – Espartanas 3

• Gladiadoras 3 – Guardianas 4

Estos resultados les permitieron clasificar directamente a la final, donde volvieron a enfrentarse ante Legionarias. En el partido decisivo, Gladiadoras fue ampliamente superior y se impuso por 10 a 1, coronándose campeonas del torneo.

Cabe destacar que el equipo chileno no lograba este título desde el año 2017, lo que realza aún más la importancia de esta consagración, en la que Mili Domínguez tuvo un rol fundamental dentro del plantel.

De esta manera, Mili Domínguez cierra un año cargado de felicidad y aprendizajes, sumando una experiencia internacional de gran valor, y ya comienza a ilusionarse con un 2026 lleno de más goalball, crecimiento deportivo y nuevos desafíos que continúan fortaleciendo el deporte adaptado sanjuanino.