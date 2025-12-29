Liga Universitaria: eliminaron al equipo que protagonizó la agresión contra un árbitro y 9 jóvenes no podrán jugar más

El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Dirección General de Deportes y Recreación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió aplicar las sanciones máximas previstas por el reglamento tras los g raves hechos de violencia ocurridos el pasado 18 de diciembre durante un partido de la Liga Superior Universitaria de Fútbol . Finalmente, un equipo fue eliminado de por vida de los torneos correspondientes a la institución y nueve jugadores no podrán disputar ningún otro cotejo.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 0013-TD-DGDR, firmada el 23 de diciembre, luego de analizar el informe arbitral, los reportes de fiscalizadores y veedores, el material audiovisual incorporado a las actuaciones y diversas publicaciones periodísticas que dieron cuenta de lo sucedido en el encuentro entre los equipos Almendro y Antorcha, disputado en el complejo deportivo El Palomar.

Según consta en la resolución, durante el desarrollo del partido se produjo una agresión física directa contra el árbitro principal, Pedro Coria, por parte de un jugador del equipo Almendro. El Tribunal dio por acreditado que el futbolista identificado con la camiseta número 14, Villegas Benjamín Ezequiel, le propinó una patada que provocó su caída y continuó la agresión con otro golpe cuando el árbitro ya se encontraba en el suelo.

Además, se detalló la participación de otros integrantes del mismo equipo en conductas consideradas de extrema gravedad: insultos, amenazas, empujones, intentos de agresión a fiscalizadores, un pelotazo que impactó en la cabeza del árbitro y daños materiales dentro del predio deportivo. También se consignó la presencia de personas que se encontraban sancionadas previamente y que, pese a ello, ingresaron al complejo y participaron activamente de los hechos.

Ante este escenario, el Tribunal resolvió eliminar al equipo Almendro de la actual competencia de la Liga Universitaria y dispuso su inhabilitación para participar en futuras competencias, torneos o actividades organizadas por la Dirección General de Deportes y Recreación de la UNSJ.

En el plano individual, nueve personas fueron sancionadas con suspensión e inhabilitación de por vida para intervenir en competencias deportivas universitarias: Benjamín Ezequiel Villegas, Nicolás Moncho, Francisco Echavarría, Sergio Terzi, Mario Terzi, Gabriel Montero, Facundo Ruarte, Nicolás Flores y Agustín Bermúdez. En tanto, el resto de los jugadores del plantel de Almendro recibió una sanción de inhabilitación hasta el 31 de diciembre de 2030.

La resolución también dispuso elevar el caso al Director de Deportes de la UNSJ para que evalúe medidas adicionales en el marco del Reglamento de Convivencia del Complejo Deportivo El Palomar, además de comunicar lo resuelto a las instituciones educativas a las que pertenecen los sancionados y a las ligas amateurs de la provincia.

Los hechos se produjeron días después de que la UNSJ suspendiera las finales de la Liga Universitaria previstas para el 20 de diciembre, tras la agresión que dejó al árbitro Coria internado durante varias horas. Desde la Universidad habían anticipado sanciones severas, al considerar el episodio como uno de los más graves registrados en más de 30 años de historia del torneo.