La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

La Vuelta a San Juan 2026 ya dejó de ser un misterio. De acuerdo a la información a la que accedió Tiempo de San Juan , la próxima edición de la carrera más convocante del ciclismo sanjuanino tendrá ocho etapas en línea y una contrarreloj individual, con recorridos más extensos que en 2025 y un kilometraje total que alcanzará los 1.200 kilómetros.

El arranque será el viernes 23 de enero con un prólogo en Santa Lucía , que abrirá oficialmente la competencia. Al día siguiente, el sábado 24, se disputará una de las jornadas más atractivas para el público: la primera etapa recorrerá todo el Gran San Juan, con largada en la Plaza 25 de Mayo y llegada en el Estadio Aldo Cantoni, atravesando Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía.

La segunda etapa llevará al pelotón hacia el Sur sanjuanino, con partida desde la Municipalidad de Sarmiento y final en el Alto de Pedernal, en un recorrido cercano a los 140 kilómetros. La tercera se correrá íntegramente en Rivadavia, con unos 130 kilómetros, mientras que la cuarta jornada será una contrarreloj individual con desnivel, de 13 kilómetros, que unirá la Municipalidad de Zonda con el Parador Punta Negra.

La carrera continuará con la quinta etapa, íntegramente en Media Agua, recorriendo las calles de la localidad sarmientina a lo largo de aproximadamente 140 kilómetros. La sexta jornada tendrá largada y llegada en Rivadavia, con paso por los diques Punta Negra y Ullum, en otro trazado exigente de unos 140 kilómetros.

El momento más duro llegará el viernes 30 de enero con la séptima etapa, la temida “etapa reina”. Será la más extensa de la Vuelta, con alrededor de 155 kilómetros, y tendrá como desafío central la subida al Alto del Colorado. La largada será en la puerta de Metales Concepción, por la Lateral Norte de Circunvalación, con tren controlado hasta el kilómetro cero ubicado en la Municipalidad de Santa Lucía, desde donde comenzará la verdadera batalla en la montaña.

La octava etapa volverá a poner en escena a la Difunta Correa, con largada y llegada en la Municipalidad de Santa Lucía y un recorrido de ida y vuelta hasta Vallecito, totalizando unos 140 kilómetros. El cierre llegará el domingo 1 de febrero, con la novena etapa, el clásico circuito por el anillo interno de Avenida Circunvalación, sobre unos 145 kilómetros, donde se definirá al campeón de la Vuelta a San Juan 2026.

Además del recorrido, la organización apunta a reunir entre 170 y 180 ciclistas, un salto importante respecto a los 130 de la última edición. Ya hay 25 equipos preconfirmados, entre ellos el Swift Carbon de Brasil, tres formaciones de Chile, y se gestiona la llegada de un equipo colombiano y del boliviano Pío Rico. El resto del pelotón se completará con equipos argentinos, incluidos los sanjuaninos, cuando se abran las inscripciones en los primeros días de enero.