El impactante nocaut de Bamba Niang, el senegalés que vende en la calle y sueña con pelear por Argentina

Uno de los nocauts más impactantes del año se produjo en el cierre de 2025 y tuvo como escenario a la Federación Argentina de Boxeo (FAB) . El boxeador senegalés Touba “Bamba” Niang noqueó al argentino Agustín “Bazooka” Chávez en el cuarto round , tras una contundente analancha de golpes que obligó al árbitro a realizar la cuenta.

La acción decisiva llegó con una derecha demoledora , que envió al santiagueño a la lona. Aunque Chávez logró incorporarse, fue llevado al rincón para ser evaluado y, antes del inicio del quinto asalto, su equipo decidió tirar la toalla .

“¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!”, exclamó el relator de TyC Sports durante la transmisión en vivo. “El noqueador apareció”, agregó el comentarista cuando el invicto del africano se estiró a diez victorias, siete por nocaut.

¡TOUBA NIANG ESTUVO IMPARABLE!



El senegalés repartió golpes y mandó a la lona a Agustín Chávez, que no pudo recuperarse por lo que su rincón tiró la toalla.#BoxeoEnTyCSports pic.twitter.com/oc8GlyVe1u — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) December 28, 2025

Niang, de 24 años, nació en Watef, en la región de Louga, Senegal. A los 15 años inició un extenso y duro viaje en busca de una mejor vida: pasó por España, Ecuador y varios países de Sudamérica antes de llegar a la Argentina, donde se reencontró con su hermano Abdou, quien fue clave en su adaptación.

En el país descubrió el boxeo en 2021 y se convirtió en profesional en 2024. Sus peleas generan furor por su estilo agresivo y por la hinchada que lo acompaña. Además, se hizo fanático de Boca Juniors, y sus visitas a La Bombonera no tardaron en viralizarse.

Mientras su carrera deportiva crece, Niang continúa trabajando como vendedor ambulante en Quilmes, combinando el entrenamiento diario con la venta de ropa y zapatillas. “Quiero ser campeón mundial”, repite con convicción, con el sueño de representar a la Argentina, el país que lo recibió y le abrió una nueva oportunidad.