domingo 28 de diciembre 2025

Boxeo

El impactante nocaut de Bamba Niang, el senegalés que vende en la calle y sueña con pelear por Argentina

El boxeador senegalés Touba “Bamba” Niang noqueó al argentino Agustín “Bazooka” Chávez en el cuarto round . Trabaja como vendedor ambulante en Quilmes y combinando el entrenamiento diario con la venta de ropa y zapatillas: “Quiero ser campeón mundial”, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Uno de los nocauts más impactantes del año se produjo en el cierre de 2025 y tuvo como escenario a la Federación Argentina de Boxeo (FAB). El boxeador senegalés Touba “Bamba” Niang noqueó al argentino Agustín “Bazooka” Chávez en el cuarto round, tras una contundente analancha de golpes que obligó al árbitro a realizar la cuenta.

La acción decisiva llegó con una derecha demoledora, que envió al santiagueño a la lona. Aunque Chávez logró incorporarse, fue llevado al rincón para ser evaluado y, antes del inicio del quinto asalto, su equipo decidió tirar la toalla.

“¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!”, exclamó el relator de TyC Sports durante la transmisión en vivo. “El noqueador apareció”, agregó el comentarista cuando el invicto del africano se estiró a diez victorias, siete por nocaut.

Niang, de 24 años, nació en Watef, en la región de Louga, Senegal. A los 15 años inició un extenso y duro viaje en busca de una mejor vida: pasó por España, Ecuador y varios países de Sudamérica antes de llegar a la Argentina, donde se reencontró con su hermano Abdou, quien fue clave en su adaptación.

En el país descubrió el boxeo en 2021 y se convirtió en profesional en 2024. Sus peleas generan furor por su estilo agresivo y por la hinchada que lo acompaña. Además, se hizo fanático de Boca Juniors, y sus visitas a La Bombonera no tardaron en viralizarse.

Mientras su carrera deportiva crece, Niang continúa trabajando como vendedor ambulante en Quilmes, combinando el entrenamiento diario con la venta de ropa y zapatillas. “Quiero ser campeón mundial”, repite con convicción, con el sueño de representar a la Argentina, el país que lo recibió y le abrió una nueva oportunidad.

