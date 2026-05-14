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Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Los viajes fueron con toda la familia, en diciembre del 2024 y en noviembre del 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia ha puesto bajo la lupa dos nuevas "escapadas" del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no habían sido declaradas y que contradicen sus afirmaciones públicas sobre su nivel de gastos. Según se desprende del expediente liderado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, el funcionario realizó dos estadías en un exclusivo hotel de campo de Gualeguaychú, Entre Ríos, abonando sumas millonarias bajo una modalidad que se repite en su historial financiero: el pago en efectivo.

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Los viajes ocultos a Gualeguaychú

A pesar de que Adorni había declarado públicamente que en un año y medio su único descanso fue un viaje de cuatro días con sus hijos, la Justicia logró comprobar al menos una veintena de excursiones locales y al exterior. Entre ellas, destacan dos estadías en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un complejo all inclusive de alta gama que ofrece servicios de cabalgatas, pileta, cine y arquería.

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Los registros indican que el funcionario se hospedó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos en dos oportunidades: entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Por estas visitas, Adorni habría desembolsado un total de $2.350.000 en efectivo, desglosados en $1.350.000 por la primera escapada y $1.000.000 por la segunda. Un dato relevante para los investigadores es que el jefe de Gabinete habría solicitado "reserva total sobre su estadía", intentando evitar que trascendiera su presencia en el lugar.

Un patrón de gastos bajo sospecha

Estos nuevos destinos se suman a una lista de viajes de lujo que incluyen Bariloche (donde se alojó en el exclusivo hotel Llao Llao), Aruba y Punta del Este, este último destino visitado en un jet privado. En el caso de Bariloche, se estima que el gasto total ascendió a 9 millones de pesos, los cuales habrían sido cancelados recién tres meses después de la estadía.

La investigación no solo se centra en el turismo de lujo, sino también en el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo que no parecen coincidir con sus ingresos oficiales. El expediente recoge otros movimientos sospechosos:

  • Alquiler en Indio Cuá: El pago de 21.000 dólares cash por el alquiler de una vivienda durante once meses.
  • Refacciones millonarias: Dos pagos en efectivo de 94.000 y 151.000 dólares realizados a un contratista para la remodelación de su nueva casa en el mismo country.
  • Vuelos internacionales: El pago de un pasaje de regreso desde Nueva York para su esposa por un valor de 5.154 dólares.

Avances en la investigación judicial

Ante estas evidencias, la fiscalía ha solicitado una nueva batería de medidas de prueba que incluyen pedidos de información a hoteles, aerolíneas y agencias de viajes. Además, el cerco sobre el patrimonio de Adorni se ha extendido al sistema financiero y al ecosistema de activos virtuales, con requerimientos a bancos y plataformas de criptomonedas para identificar cuentas, tarjetas o billeteras digitales a nombre del funcionario o de su esposa.

El objetivo de la Justicia es determinar si el lujoso estilo de vida de Manuel Adorni resulta compatible con sus declaraciones juradas, en una causa que se profundiza ante cada nuevo hallazgo de gastos ocultos.

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