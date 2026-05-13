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El PRO ya adelantó que no acompañará el pedido de interpelación de Adorni

Pese a considerar a Adorni "un osbtáculo para el cambio en la Argentina", desde el partido amarillo asegurarán que el jefe de Gabinete no enfrente al pleno parlamentario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado nacional y secretario general del Pro, Fernando De Andreis, anticipó este miércoles que su bloque no acompañará los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sesión especial pedida para este jueves en la Cámara baja porque “hay investigación judicial en curso”.

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Creo que Adorni es más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa, pero es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de cómo termina esta novela”, consideró. Al respecto, aclaró: “Nosotros no vamos a acompañar la interpelación porque hay una investigación judicial en curso, pero si creemos que tienen que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada. No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la justicia está actuando”.

En ese sentido, añadió que lo que más le sorprendió del caso fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”. Para el dirigente, si hay tranquilidad en el fondo del asunto, la explicación debería ser más sencilla: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”.

De Andreis planteó que Mauricio Macri sería el mejor candidato para presidir la Argentina en la próxima etapa: “Lo mejor para la Argentina es que Mauricio Macri sea el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa de demolición, pero falta un montón. Esta es una etapa donde Milei iba con una motosierra en la camioneta… que nosotros acompañamos para demoler los cimientos de lo que venía muy podrido del kirchnerismo. Que el argentino que viene haciendo un esfuerzo muy grande acompañando el cambio pueda ver los frutos”.

“Era necesario una demolición del sistema montado por el kirchnerismo porque el populismo hizo mucho daño. Lo que hay que hacer de forma urgente es avanzar a lo que viene porque la situación está áspera”, manifestó, pero remarcó que “hay que acelerar la construcción. El Gobierno viene haciendo un buen trabajo a nivel macro y desarticular la bomba… los logros pasan muy rápidos. Los periodos hiperinflacionarios lastiman siempre a la clase media y media baja. Tampoco es cuestión de venir y criticar, hay un reconocimiento a los logros, pero nuestra obligación y responsabilidad como partido es poner el foco en lo que falta porque no alcanza con eso”.

Tenemos que poner la energía para que la Argentina termine de despegar. Esto no quiere decir quitar apoyo en el Parlamento o poner trabas. No podemos poner en riesgo el rumbo o el cambio en el país, no podemos ser funcionales a la vuelta del kirchnerismo.

Sobre el comunicado del Pro que emitió el pasado domingo, De Andreis opinó: “Es el pensamiento del bloque, es un racconto de lo que dijo Mauricio. No se les pregunta a los diputados.

Por otro lado, marcó diferencias con el estilo del presidente Javier Milei respecto al trato hacia el sector privado y los medios. “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”.

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