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Un lujo

Cómo es Indio Cuá, el exclusivo country en el que vive Manuel Adorni

Mirá imágenes y conocé las particularidades de este paraíso en el que tiene su casa de descanso el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, al noroeste del Gran Buenos Aires, el Indio Cuá Golf Club se presenta en sitios inmobiliarios como "un exclusivo y tradicional country que combina una vida social activa con un entorno natural privilegiado".

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El lugar que ha elegido el jefe de Gabinete Manuel Adorni para vivir fue fundado en 1971. Ya sus desarrolladores habían planteado una identidad basada en lo social, lo deportivo, con la idea de atraer a familias acomodadas, especialmente, de la Capital Federal.

El predio en el que se erigió Indio Cuá tiene 61 hectáreas, de las cuales casi 40 están destinadas a espacios verdes comunes, un gigantesco parque natural que, protegido por altos alambrados, otorgan a los felices que pueden habitarlo naturaleza y seguridad.

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Decir que los desarrolladores pensaron en el deporte como una de las carcaterísticas distintivas del oasis campestre no es solo una frase. Dotaron al barrio de una infraestructura de primer nivel, en la que se destaca, como el corazón batiente del country, una cancha de golf de 18 hoyos muy reconocida entre las elites aficionadas al deporte de los bastones, o de los negocios, como se lo suele llamar ya que sus largas caminatas entre el silencio de las arboledas son propicias para anudar contratos y contruir reputaciones.

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Pero además del golf, hay canchas para practicar tenis, fútbol, hockey, paddle, y el deporte de los reyes, la equitación.

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Para consolidar la armonia y la unión entre las familias, en el Centro se ubica el Club house, con un restaurante, terraza, bar, y una galería tipo SUM con fondo musical constante.

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      El habiente de una propiedad en el lugar no debe preocuparse por prococurarse el confort. La cuantiosas expensas le garantizan gas natural, fibra óptica, grupo electrógeno para áreas comunes, piscinas con solarium, plaza de juegos, salones de uso múltiples, vigilancia las 24 horas, control de acceso computarizado y servicio de emergencias médicas para el caso de que, dios no quiera, alguien sufriera algún infortunio.

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      El gobierno niega que a Adorni la refacción en el country le haya costado 245.000 dólares

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