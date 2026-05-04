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Cruces

El gobierno niega que a Adorni la refacción en el country le haya costado 245.000 dólares

El dato había sido brindado ante la Justicia por el propio contratista de Manuel Adorni, quien agregó que el dinero fue entregado en efectivo.

Por Agencia NA
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El Gobierno considera inexacto el monto de 245.000 dólares que declaró haber recibido Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz. Y prepara acciones para demostrarlo.

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La administración Javier Milei desmiente de manera rotunda que la cifra de arreglos conste de 245.000 dólares en efectivo, tal como declaró ante la Justicia el trabajador. Por eso, evalúan solicitar una pericia para determinar con exactitud el costo.

“Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dice ante los suyos el jefe de Gabinete. También buscará concretar en los próximos días una inspección ocular porque los costos que transmitió Tobar resultan “exagerados” desde su visión.

En otro orden, cerca del ministro coordinador dicen que el arquitecto debería haber entregado la factura por el total de los arreglos y nunca apareció. Incluso, evalúan avanzar con denuncias por este motivo.

Vale destacar que el costo total de la refacción se dio a conocer porque el profesional socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

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