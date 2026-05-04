lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Causa

Caso Adorni: el contratista de la casa del country dijo que recibió 245 mil dólares en efectivo en concepto de refacciones

Matias Tabar complicó aún más la situación judicial del cuestionado jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Por Agencia NA
Manuel Adorni y su contratista

Manuel Adorni y su contratista

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, confirmó este lunes, en su declaración ante la Justicia, que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo.

Lee además
adorni dijo que la causa sobre los departamentos no tiene gollete y que quedara demostrado en la justicia
Declaraciones

Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete" y que quedará demostrado en la Justicia
Manuel Adorni, jefe de Gabinete
Casa Rosada

Adorni negó censura al periodismo y esquivó preguntas sobre sus viajes y la compra de inmuebles

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.

Este miércoles deberá declarar por primera vez Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete y socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento adquirido por Adorni en Caballito quien ya declaró hace dos semanas.

Miano deberá presentar su celular, además de facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, para verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.

Temas
Seguí leyendo

Polémica: Quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Adorni sobre la línea de 500 kV: si no hay capacidad, quien quiera ingresar deberá invertir

El Gobierno quedó conforme con el desempeño de Adorni y UxP hizo un balance positivo del papel que jugó en la sesión

Adorni evitó responder sobre la estafa Libra

Grabois, durísimo contra Adorni: "Además de chorro sos c..."

Adorni aseguró que "los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina"

El show de Milei para bancar a Adorni: la sombra de su hermana, choques con la izquierda y el exabrupto con la prensa

Manuel Adorni descarta renunciar: "Por el contrario, estoy acá dando la cara"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
polemica: quien es el picante diputado libertario que se durmio mientras hablaba adorni
Diputados

Polémica: Quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Caso impactante

Cómo el niño de 4 años se intoxicó con cocaína en Rawson: la gran incógnita a resolver en la investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
La minería ya representa más del 85% de las exportaciones en San Juan,  y concentra algunos de los proyectos más ambiciosos del país.
Datos a mayo de CAEM

San Juan, epicentro del boom minero argentino, según un informe nacional

En San Juan, los tres mandos de los deportes emblema entran en disputa y los caciques no quieren dejar el sillón
Poder en juego

En San Juan, los tres mandos de los deportes emblema entran en disputa y los caciques no quieren dejar el sillón

 La millonaria inversión permitirá que pacientes sanjuaninos derivados de cualquier efector público reciban sus implantes sin costo, previa aprobación del Ministerio de Familia (Foto ilustrativa).  
Política social

El Gobierno de San Juan asegura la compra de cientos de prótesis para sanjuaninos de escasos recursos

Llega el Hot Sale 2026: más de 800 marcas ofrecerán descuentos y cuotas sin interés
Para aprovechar

Llega el Hot Sale 2026: más de 800 marcas ofrecerán descuentos y cuotas sin interés