Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

En medio de la preocupación generada por hechos de inseguridad que tuvieron como víctimas a turistas argentinos , autoridades regionales y comunales de la Región de Coquimbo lanzaron oficialmente el Plan Verano Seguro , una estrategia integral que busca reforzar la prevención del delito durante la temporada estival y llevar tranquilidad a visitantes, residentes y emprendedores del sector turístico.

El lanzamiento se concretó el 12 de diciembre, en una reunión realizada en Coquimbo que reunió a autoridades regionales, municipios, fuerzas de seguridad y representantes del sector privado. La iniciativa tomó mayor visibilidad en las últimas horas a través de un video difundido por La Cámara TV, donde se escuchan las voces de Hernán Julio, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo; Paula Merino, directora de la misma institución; y Janett Slaive, directora de la CTRC.

Según explicaron, el plan apunta a fortalecer la coordinación entre Carabineros, la PDI, municipios y servicios públicos, con foco en los principales puntos turísticos de la conurbación La Serena–Coquimbo. El objetivo es garantizar un verano “más seguro, ordenado y con mejores condiciones para el desarrollo del turismo y la actividad económica regional”.

Desde la Cámara de Turismo destacaron que la seguridad es un eje central para consolidar a Coquimbo como un destino de primer nivel. “Queremos que los visitantes vengan con confianza, disfruten su estadía y se lleven solo buenos recuerdos”, señalaron, remarcando la importancia de las mesas de trabajo entre el sector público y privado para unificar criterios, compartir información y coordinar acciones.

En ese sentido, uno de los puntos clave es que los empresarios turísticos conozcan con claridad cuáles serán las dotaciones y operativos que desplegarán Carabineros, los municipios y la PDI durante el verano, para poder orientar mejor a los turistas y actuar de manera ordenada ante cualquier situación.

El plan también incluye un eje de recuperación del casco histórico, con énfasis en la seguridad, el regreso de actividades comerciales y el impulso de un turismo cultural. Desde la Cámara señalaron que se busca rescatar el patrimonio, fomentar la música y los circuitos culturales, y posicionar a la región como un destino que combine playas, historia y tradiciones.

La presentación del Plan Verano Seguro se da en continuidad con la campaña integral de seguridad anunciada la semana pasada por el Gobierno de Chile en la región de Coquimbo, pensada especialmente para los turistas argentinos que eligen la zona como destino vacacional. En ese marco, las autoridades remarcaron que no se busca generar alarmismo, sino ordenar la información, reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante eventuales delitos, en un verano donde se espera una alta afluencia de visitantes.