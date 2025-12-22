lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Promoción turística

"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

La provincia pondrá sus productos y su oferta turística en la vidriera de dos concurridos puntos de la Costa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este verano, San Juan promocionará sus virtudes en Mar del Plata y Pinamar.

Este verano, San Juan promocionará sus virtudes en Mar del Plata y Pinamar.

Durante la temporada de verano, en que más de 3 millones de personas de todo el país se trasladan a la playa, San Juan estará también presente para dar a conocer lo mejor de su tierra. En dos locales bien ubicados de Pinamar y Mar del Plata, la provincia se mostrará a los veraneantes con la propuesta “Origen San Juan”.

Lee además
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones. video
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito
El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

La actividad es coordinada por la Agencia Calidad San Juan y acciones conjuntas de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte y de Producción, Trabajo e Innovación.

En Mar del Plata, el local de “Origen San Juan” estará ubicado en Avenida Güemes, conocida como “la calle más linda, de La Feliz”. Se trata de un polo comercial y gastronómico donde quienes paseen por ahí podrán descubrir todo lo bueno de nuestra provincia, comprar algún aceite de oliva o un buen vino y llevarse información turística para planificar un futuro viaje a nuestro querido San Juan.

image

En tanto en Pinamar, "Origen San Juan" estará en una transitada galería de Avenida Libertador, la principal arteria donde se ubica la mayoría de comercios, restaurantes y lugares de encuentro muy concurridos tanto durante el día como en la atractiva vida nocturna de esa ciudad.

Quienes pasen por cualquiera de los “Origen San Juan”, encontrarán al ingreso a promotores de la Secretaría de Turismo haciendo juegos para dar a conocer de manera divertida algunas características y lugares de nuestra provincia. Entregarán también premios y merchandising y servirán como verdadero llamador tanto para ingresar al local como para planificar una posterior visita San Juan. También habrá representantes de la Dirección de Comercio Exterior para vincular nuestra oferta exportable con potenciales interesados.

En el interior, los veraneantes podrán conocer, degustar y comprar, algunos de nuestros productos característicos como dulces de membrillo, pistachos, aceites de oliva y los vinos de nuestros valles.

“De este modo, y con acciones promocionales en las avenidas y la playa, San Juan aprovechará la gran concentración turística en dos de las ciudades más visitadas durante el verano para estar presente e invitar a más argentinos y extranjeros a disfrutar todo lo que nuestra provincia tiene para dar”, destacaron al respecto desde el Ministerio de Producción.

Temas
Seguí leyendo

Cambio de mando en los industriales sanjuaninos: se va Palacios y toma la posta un empresario tech

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones. video
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa