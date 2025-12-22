"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

Durante la temporada de verano, en que más de 3 millones de personas de todo el país se trasladan a la playa, San Juan estará también presente para dar a conocer lo mejor de su tierra. En dos locales bien ubicados de Pinamar y Mar del Plata , la provincia se mostrará a los veraneantes con la propuesta “Origen San Juan”.

La actividad es coordinada por la Agencia Calidad San Juan y acciones conjuntas de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte y de Producción, Trabajo e Innovación.

En Mar del Plata, el local de “Origen San Juan” estará ubicado en Avenida Güemes, conocida como “la calle más linda, de La Feliz”. Se trata de un polo comercial y gastronómico donde quienes paseen por ahí podrán descubrir todo lo bueno de nuestra provincia, comprar algún aceite de oliva o un buen vino y llevarse información turística para planificar un futuro viaje a nuestro querido San Juan.

image

En tanto en Pinamar, "Origen San Juan" estará en una transitada galería de Avenida Libertador, la principal arteria donde se ubica la mayoría de comercios, restaurantes y lugares de encuentro muy concurridos tanto durante el día como en la atractiva vida nocturna de esa ciudad.

Quienes pasen por cualquiera de los “Origen San Juan”, encontrarán al ingreso a promotores de la Secretaría de Turismo haciendo juegos para dar a conocer de manera divertida algunas características y lugares de nuestra provincia. Entregarán también premios y merchandising y servirán como verdadero llamador tanto para ingresar al local como para planificar una posterior visita San Juan. También habrá representantes de la Dirección de Comercio Exterior para vincular nuestra oferta exportable con potenciales interesados.

En el interior, los veraneantes podrán conocer, degustar y comprar, algunos de nuestros productos característicos como dulces de membrillo, pistachos, aceites de oliva y los vinos de nuestros valles.

“De este modo, y con acciones promocionales en las avenidas y la playa, San Juan aprovechará la gran concentración turística en dos de las ciudades más visitadas durante el verano para estar presente e invitar a más argentinos y extranjeros a disfrutar todo lo que nuestra provincia tiene para dar”, destacaron al respecto desde el Ministerio de Producción.