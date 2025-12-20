Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

El Gobierno de San Juan acaba de lanzar tres licitaciones al hilo que ponen sobre el tapete el esfuerzo que debe hacer con fondos propios para tapar la falta de financiamiento nacional en áreas muy sensibles. Se trata de obras destinadas a la conservación y mantenimiento integral de los accesos Norte, Sur y Este , que son de jurisdicción nacional, por el plazo de dos años.

Esta medida surge como respuesta directa al recorte de fondos para la obra pública ejecutado por el presidente Javier Milei , bajo cuya administración el tema vial, desde su asunción hace dos años, dejó de ser una prioridad estratégica, a pesar de ser fundamental para la conectividad federal y para evitar siniestros viales. Así, en 2024, para evitar el deterioro de los accesos clave a la ciudad y asegurar la transitabilidad, la Dirección Provincial de Vialidad suscribió un convenio con su par nacional mediante el cual el Estado sanjuanino asume la responsabilidad técnica y financiera de varias trazas con inversión propia. Como la DPV no tiene capacidad para estas tareas, lo dejará en manos de empresas privadas.

En este complejo escenario, el costo total que San Juan deberá afrontar por el mantenimiento de estas rutas nacionales supera los 2.815 millones de pesos. En detalle, la licitación correspondiente a la Ruta Nacional 40 Norte cuenta con un presupuesto oficial de 935.723.000 pesos. Por su parte, los trabajos previstos para la Ruta Nacional 40 Sur demandarán una inversión de 939.665.000 pesos. Finalmente, la conservación del acceso Este a través de la Ruta Nacional 20 fue presupuestada en 939.852.000 pesos. Estos montos reflejan la carga económica que la provincia absorbe para compensar la ausencia de financiamiento por parte del gobierno libertario en arterias vitales para el desarrollo regional.

Cada una de estas licitaciones contempla tareas específicas de limpieza y mejoramiento para garantizar la seguridad de los usuarios. En la Ruta Nacional 40 Acceso Norte, la obra abarca el tramo desde el kilómetro 3465,40 en la intersección con la Circunvalación (Ruta Nacional A014) hasta el acceso a la Cantera Villicum en el kilómetro 3483,07, atravesando los departamentos de Capital, Chimbas y Albardón, una extensión de 18,82 kilómetros. Para la Ruta Nacional 40 Acceso Sur, los trabajos se desarrollarán desde la intersección con la Circunvalación hasta la Calle 10, cubriendo una extensión que afecta a los departamentos de Capital, Rawson y Pocito, en una longitud de 11,08 kilómetros. En el caso de la Ruta Nacional 20, el sector a intervenir se extiende desde la intersección con la Circunvalación hasta el Callejón Coria, involucrando a los departamentos de Capital, Santa Lucía y 9 de Julio, a lo largo de 9,80 kilómetros.

El plazo establecido para el cumplimiento de estos servicios es de 720 en las tres licitaciones, es decir, por los próximos dos años que le quedan a la gestión de Marcelo Orrego.

Mediante estas licitaciones, el Gobierno Provincial busca ordenar y agilizar la tarea de manera tercerizada. Se cumplirá así con el compromiso asumido por la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan, en el marco del Convenio celebrado con la Dirección Nacional de Vialidad (Decreto N° 1928-2024), aprobado mediante la Ley Provincial N° 2708-A y su Adenda correspondiente, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento integral de rutas nacionales, "ante la falta de personal y de equipamiento propio suficiente para el mantenimiento y limpieza de las rutas de ambas jurisdicciones".

En virtud de este convenio, la gestión orreguista viene aplicando fuerte mejoras a la Circunvalación de San Juan, con nuevos asfaltos en todos los accesos, pórticos tecnologizados y el novedoso proyecto de iluminación solar.

Qué se hará en los accesos

Las obras a ejecutar en todos los tramos incluyen la limpieza general de la zona de camino, el barrido manual o mecánico de la calzada y la recolección de residuos sólidos urbanos o escombros. Además, las empresas adjudicatarias deberán realizar pequeños bacheos con mezcla bituminosa en frío, el recambio de defensas metálicas dañadas y la desobstrucción permanente de cunetas, alcantarillas y desagües. También se contempla la reposición del señalamiento vertical y horizontal, así como la conservación del sistema lumínico y la infraestructura de puentes para preservar el estado óptimo de la red vial.

El día clave es el próximo 30 de diciembre, cuando se conocerá qué empresas buscan quedarse con los trabajos, y en cuánto los cotizan. La adjudicación se daría entonces a comienzos de 2026.

Las empresas interesadas en participar deben demostrar capacidad técnica y económica satisfactoria, además de contar con un equipo mínimo de trabajo que incluye retropalas, camiones volcadores, minicargadoras y herramientas especializadas de limpieza. Como condición general, las firmas deberán designar tanto a un representante técnico con título de Ingeniero Civil como a un responsable ambiental para supervisar el impacto de las tareas. Las tareas deberán programarse en horarios de menor tránsito para minimizar la afectación al flujo vehicular diario, utilizando metodologías de acción rápida que eviten cortes totales prolongados.