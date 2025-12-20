El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

El respaldo electoral conseguido en las elecciones de octubre motorizó cambios dentro de la estructura de La Libertad Avanza a nivel nacional y en San Juan, recogieron el guante. Tal como adelantó este medio, hubo recambio de funcionarios en los organismos nacionales que conduce el mileísmo en la provincia. La primera modificación que trasciende se produjo en la CNRT. Según informaron las fuentes, Rogelio Cerdera quedó fuera de la dirección de la comisión que regula el transporte y entró en su lugar Gustavo Yáñez, un abogado que milita dentro del espacio político cuyo máximo referente provincial es el diputado nacional José Peluc.

La Libertad Avanza en San Juan cosechó en las legislativas el 25,33% de los votos y ese porcentaje le alcanzó para meter un diputado en el Congreso (primero salió el peronismo con el 33,53% y segundo, el oficialismo local con el 30,21%). Con el análisis de los números, también llegaron las decisiones. A nivel central, el mileísmo decidió generar cambios en el Ejecutivo. Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán, adentro Diego Santilli y Manuel Adorni, una de las estrellas del gobierno del León que ganó en Capital Federal y reforzó su poder dentro del Gabinete. Esos movimientos llevaron a generar revisiones internas en todas las provincias y así fue como se terminó de definir que era necesario mover algunas piezas en los organismos nacionales que tienen sede en San Juan.

De acuerdo a lo que informaron, Cerdera renunció a la CNRT pero no hubo detalles sobre su salida. Su nombramiento en diciembre del 2024 cayó como una bomba dentro del peronismo, espacio al que supo reportar en el pasado. El ahora ex funcionario tiene un apellido ilustre dentro del PJ y está casado con la ex ministra de Hacienda del uñaquismo, la diputada provincial Marisa López. Su trayectoria en los últimos años lo ubica dentro del municipio de la Capital, donde ocupó distintos lugares durante la intendencia de Marcelo Lima; luego fue designado en la Feria y en el gobierno del intendente Emilio Baistrocchi se desempeñó como director de Asuntos Municipales -a cargo del área Comercio-.

La silla de Cerdera le pertenece ahora a Gustavo Yáñez, un abogado conocido por su militancia dentro de LLA. Un puro, podría decirse y profesional de confianza de Peluc.

Son 28 los cargos nacionales que sobrevivieron a la motosierra Milei. Estructuras completas, como la del ENACOM, Fabricaciones Militares y el INADI, terminaron desapareciendo y en otras tantas se decidió no nombrar a ningún funcionario a cargo, como es el caso de Radio Nacional.

Las primeras dos designaciones fueron en los organismos más grandes que comanda Nación: en PAMI fue nombrado el médico Rafael “Nino” Claros y en ANSES Agustín Ramírez, quien fuera uno de los candidatos a gobernador de La Libertad Avanza en San Juan. Para algunos socios políticos, como el bullrichismo, quedaron otros espacios, entre los cuales se destacan las delegaciones de ANSES en los departamentos. La vicepresidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura merece una línea extra ya que estaba en manos del enólogo Abel Chiconi hasta el pasado 30 de septiembre. Chiconi fue electo diputado nacional en las elecciones de término medio del pasado 26 de octubre y su reemplazante en el INV fue Federico Riveros.

Este no será el primer cambio, prometen desde LLA. En el verano se terminarán de tomar las últimas decisiones; las modificaciones buscarán aportar el dinamismo que no encontraron en los dos años de gestión que ya se fueron.