viernes 19 de diciembre 2025

Deceso

Falleció el secretario General nacional de Luz y Fuerza

Los restos del dirigente serán velados en la sede sindical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El secretario general de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció este viernes y fue despedido en las redes sociales por el Consejo Directivo del sindicato.

image

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Rafael Mancuso”, señaló el gremio en un comunicado.

Según informaron sus restos serán velados este sábado en el horario de 8 a 12 en el hall central de la sede central del gremio, en la calle Defensa 453 de la Capital Federal.

