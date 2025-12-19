Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Una camioneta y un camión chocaron de frente, este viernes alrededor de las 19, en Media Agua. Fue en Ruta 40 y Aranda, donde una 4x4 Amarok colisionó con un camión.

Según informó la Policía a Tiempo de San Juan, la Amarok iba de Norte a Sur hacia la provincia de Mendoza, y dos camiones en sentido contrario por la misma ruta en dirección a la Ciudad de San Juan. Uno era un Scania guiado por un mediaguino y el otro un Volvo que manejaba un chofer entrerriano.

El Scania habría sido el que frenó para doblar a la derecha por Aranda y fue embestido en la parte de atrás por el Volvo, que producto del impacto se cruzó de carril y chocó de frente con la Amarok. En el lugar estuvieron trabajando los policías de la Comisaría 8va de Media Agua, bajo las órdenes del Comisario Roberto García y dotaciones de Bomberos dado que los vehículos quedaron atravesados en medio de la Ruta 40.

accidente en Media Agua

Por ahora, el único herido es el conductor de la camioneta, que quedó atrapado en la cabina y, tras ser liberado, fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Al nosocomio llegó consciente y con múltiples fracturas, pero se desconoce la gravedad de las lesiones, señalaron fuentes oficiales.