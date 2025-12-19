El microcentro sanjuanino volvió a llenarse: fuerte repunte de ventas por las compras navideñas

El microcentro de San Juan mostró este viernes una postal distinta a la de los últimos días. Según informó la Cámara de Comercio y Servicios , las ventas registraron un crecimiento significativo, acompañado por una fuerte presencia de público en calles, galerías y locales comerciales del casco céntrico.

El repunte estuvo directamente vinculado al avance de las compras navideñas, que generaron una mayor circulación de vecinos por los principales corredores comerciales. Desde la entidad señalaron que el movimiento fue notoriamente superior al de jornadas anteriores, marcando un cambio positivo en el ritmo de actividad del sector.

Desde la Cámara destacaron que este incremento llega en un momento clave del año para el comercio, ya que las fiestas representan una de las etapas de mayor volumen de ventas. En ese contexto, valoraron el impacto favorable que el mayor flujo de clientes tiene para los comerciantes del centro sanjuanino.

Además, la institución expresó su agradecimiento a la Policía de San Juan por el operativo especial que se está desarrollando en el Gran San Juan, con refuerzos de seguridad en las zonas comerciales más concurridas. Estas medidas buscan garantizar el orden y brindar tranquilidad tanto a quienes trabajan en los locales como a quienes se acercan a realizar sus compras.

Finalmente, desde la Cámara remarcaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos organismos, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permiten acompañar el crecimiento de la actividad comercial y mejorar la experiencia de los consumidores que eligen el centro de la ciudad para sus compras de fin de año.