Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito.

Después de años de trabas administrativas y discusiones, la Zona Franca de Jáchal empieza a salir del terreno de las promesas para convertirse en un proyecto concreto. Según confirmaron desde el gobierno, ya existen empresas interesadas en instalarse y operar el área, mientras la Provincia define los pasos finales para su puesta en marcha.

Estratégico Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

El ministro de Producción, Gustavo Fernández , confirmó en declaraciones a Radio Sarmiento que ya existen firmas del sector logístico que están atentas al desarrollo, y detalló los modelos operativos que la provincia estudia para garantizar el éxito de este polo de servicios mineros. El gobierno mira como referencias a los modelos de La Plata, Añelo y Jujuy.

Empresas interesadas y perfil del operador

Esta semana la provincia aprobó la expropiación de un terreno en Jáchal y a pesar de que el proyecto aún transita etapas de infraestructura básica, el interés del sector privado es una realidad. El ministro señaló que han recibido manifestaciones de interés tanto de empresas que buscan instalarse dentro del predio como de aquellas interesadas en operar la zona franca.

Se trata principalmente de compañías logísticas y de comercio exterior que ya operan en otros puntos del país. Aunque Fernández aclaró que no son marcas "conocidas para el público en general" debido a su perfil técnico y específico, destacó que son actores importantes en la cadena de servicios aduaneros que ven en la actividad minera de San Juan un potencial estratégico.

Los modelos bajo la lupa: La Plata, Añelo y Jujuy

Para definir el funcionamiento Fernández anticipó que buscará adoptar experiencias probadas en Argentina, con éxito. Según el ministro, se están analizando tres modelos clave:

La Plata: Una zona franca ya consolidada cercana a un polo industrial importante, la cual ya fue visitada por las autoridades provinciales.

Añelo (Neuquén): Este modelo es de especial interés por su vinculación directa con un sector extractivo como Vaca Muerta, lo que ofrece lecciones valiosas para el contexto minero sanjuanino.

Jujuy: El gobierno tiene previsto visitar próximamente este desarrollo, enfocado en la producción de litio, para captar ideas aplicables a la minería local.

Infraestructura y plazos para el 2026

La ubicación elegida por el gobierno provincial es estratégica. Se trata de un terreno sobre la Ruta 150, cerca de industrias de cal y explosivos, fuera del casco urbano pero con acceso a servicios. El plan es ambicioso, ya que el terreno expropiado supera las 60 hectáreas mínimas requeridas, permitiendo proyectar a futuro un parque industrial y la instalación de un parque de energía fotovoltaica complementarios.

En cuanto al financiamiento, se trabaja para que las obras de cierre perimetral y circulación interna se realicen a través de los fideicomisos mineros, con el apoyo de las empresas aportantes. El cronograma oficial estima que para los primeros meses de 2026 el proyecto será sometido a aprobación definitiva para luego proceder a la licitación pública de su operación a privados.