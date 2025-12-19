viernes 19 de diciembre 2025

Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube en San Juan

Si bien el Gobierno seguirá subsidiando parte del pasaje, el aumento responde al contexto inflacionario. El pasaje costará $1070 y también habrá cambios en el boleto estudiantil gratuito a partir de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

El transporte público en San Juan volverá a actualizar su tarifa a partir de enero, cuando el valor del boleto de colectivo pasará a costar $1.070, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Se trata del pasaje urbano que valía $810.

El Ejecutivo provincial sostiene mensualmente el sistema con un desembolso superior a los $5.000 millones, destinados a cubrir subsidios y evitar que el precio final sea aún más elevado. En ese contexto, la suba resulta inevitable debido al aumento generalizado de costos y a la inflación. Cabe destacar que más del 45% de los usuarios recibe algún tipo de beneficio, ya sea por programas nacionales —como jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la AUH— o por aportes directos de la Provincia.

Además, habrá cambios en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales registrados y asociados a la tarjeta SUBE para poder acceder al beneficio. La ministra aclaró que los pasajes seguirán siendo gratuitos y sin tope de viajes, pero que la medida apunta a mejorar el control y la administración del sistema.

