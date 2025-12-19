Más seguridad vial en la Ruta 20: la Municipalidad de 9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en un transitado tramo

En el marco del 112° aniversario del departamento, la Municipalidad de 9 de Julio inauguró este jueves el primer tramo de la nueva iluminación LED sobre la Ruta Nacional Nº 20, comprendido entre calle Zapata y pasada la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir.

Violencia de género Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Se trata de un sector que durante años permaneció sin iluminación, generando riesgos para la circulación vehicular y peatonal. La intervención permite mejorar de manera significativa la seguridad vial no solo para nuevejulinos, sino para todos los sanjuaninos y visitantes que transitan por esta ruta, que semana a semana es protagonista de siniestros y tragedias. En esta línea, desde el Ejecutivo municipal destacaron que la obra no tiene un fin estético, sino preventivo.

La inauguración de este primer tramo forma parte de un plan integral de modernización del sistema de alumbrado público, que continuará avanzando sobre la Ruta Nacional Nº 20 y se extenderá progresivamente a barrios, distritos y espacios públicos del departamento, mediante el recambio de luminarias antiguas por tecnología LED de bajo consumo. Así lo afirmó el intendente Daniel Banega en su discurso.

La inauguración se suma a otras dos intervenciones recientes en la zona, que están a la vista de quienes transitan la ruta. Por un lado, se inauguró un nuevo portal de ingreso a Las Chacritas, que fortalece la identidad del distrito, y por otro se construyeron dársenas y paradas de colectivo en la entrada de la Escuela Procesa Sarmiento, mejorando la seguridad de la comunidad esducativa y optimizando la circulación vehícular. Las obras forman parte de la grilla de actividades propuesta por la comuna, que incluye también la modernización y urbanización de dos loteos.