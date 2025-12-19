viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Más seguridad vial en la Ruta 20: la Municipalidad de 9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en un transitado tramo

Se trata de un sector que durante años permaneció sin iluminación, generando riesgos para la circulación vehicular y peatonal. La inauguración se dio en el marco del 112 aniversario del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del 112° aniversario del departamento, la Municipalidad de 9 de Julio inauguró este jueves el primer tramo de la nueva iluminación LED sobre la Ruta Nacional Nº 20, comprendido entre calle Zapata y pasada la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir.

Lee además
El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja
Educación recordó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en las escuelas estatales de la provincia son gratuitas.
Importante

Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

Se trata de un sector que durante años permaneció sin iluminación, generando riesgos para la circulación vehicular y peatonal. La intervención permite mejorar de manera significativa la seguridad vial no solo para nuevejulinos, sino para todos los sanjuaninos y visitantes que transitan por esta ruta, que semana a semana es protagonista de siniestros y tragedias. En esta línea, desde el Ejecutivo municipal destacaron que la obra no tiene un fin estético, sino preventivo.

La inauguración de este primer tramo forma parte de un plan integral de modernización del sistema de alumbrado público, que continuará avanzando sobre la Ruta Nacional Nº 20 y se extenderá progresivamente a barrios, distritos y espacios públicos del departamento, mediante el recambio de luminarias antiguas por tecnología LED de bajo consumo. Así lo afirmó el intendente Daniel Banega en su discurso.

La inauguración se suma a otras dos intervenciones recientes en la zona, que están a la vista de quienes transitan la ruta. Por un lado, se inauguró un nuevo portal de ingreso a Las Chacritas, que fortalece la identidad del distrito, y por otro se construyeron dársenas y paradas de colectivo en la entrada de la Escuela Procesa Sarmiento, mejorando la seguridad de la comunidad esducativa y optimizando la circulación vehícular. Las obras forman parte de la grilla de actividades propuesta por la comuna, que incluye también la modernización y urbanización de dos loteos.

Temas
Seguí leyendo

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

Nueva edición de la Feria Agroproductiva itinerante en el Centro Cívico

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro