viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

El organismo advirtió a padres y/o tutores que la educación pública de gestión estatal es gratuita e informó dónde se puede realizar denuncias en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Educación recordó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en las escuelas estatales de la provincia son gratuitas.

Educación recordó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en las escuelas estatales de la provincia son gratuitas.

En medio del proceso de inscripción de alumnos para el próximo ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado recordando que el trámite es gratuito en todas las instituciones de gestión estatal y que esta condición alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En ese sentido, aclararon que ningún equipo directivo puede exigir el pago de dinero como condición para la inscripción, ni por este concepto ni por ningún otro trámite administrativo vinculado al ingreso o permanencia de los estudiantes en la escuela.

Lee además
El Ministerio de Educación difundió las fechas a tener en cuenta durante el fin de clases del ciclo lectivo 2025.
Ciclo Lectivo 2025

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan
Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.
Servicios

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

La gratuidad de la educación pública de gestión estatal se encuentra respaldada por la Ley Provincial Nº 6416, sancionada en el año 1993, cuyo artículo 1º establece la gratuidad de boletines de calificaciones, certificaciones y cualquier otro trámite que se realice en las escuelas de gestión estatal dependientes del Estado Provincial.

"Desde el Ministerio de Educación se solicita a los equipos directivos dar cumplimiento estricto a la normativa vigente y se invita a las familias a informarse y consultar ante cualquier duda", indicaron.

Para consultas o reclamos, comunicarse a los siguientes números:

-Dirección de Educación Inicial: 4305798

-Dirección de Educación Primaria: 4305850

-Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística: 4302135

-Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional: 4305816

-Dirección de Educación Especial: 4307703

-Dirección de Educación Superior: 4305843

-Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos: 4305810

Temas
Seguí leyendo

Nueva edición de la Feria Agroproductiva itinerante en el Centro Cívico

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Más seguridad vial en la Ruta 20: la Municipalidad de 9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en un transitado tramo

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro