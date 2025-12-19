Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

En medio del proceso de inscripción de alumnos para el próximo ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado recordando que el trámite es gratuito en todas las instituciones de gestión estatal y que esta condición alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En ese sentido, aclararon que ningún equipo directivo puede exigir el pago de dinero como condición para la inscripción, ni por este concepto ni por ningún otro trámite administrativo vinculado al ingreso o permanencia de los estudiantes en la escuela.