Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

En medio del proceso de inscripción de alumnos para el próximo ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado recordando que el trámite es gratuito en todas las instituciones de gestión estatal y que esta condición alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En ese sentido, aclararon que ningún equipo directivo puede exigir el pago de dinero como condición para la inscripción, ni por este concepto ni por ningún otro trámite administrativo vinculado al ingreso o permanencia de los estudiantes en la escuela.
La gratuidad de la educación pública de gestión estatal se encuentra respaldada por la Ley Provincial Nº 6416, sancionada en el año 1993, cuyo artículo 1º establece la gratuidad de boletines de calificaciones, certificaciones y cualquier otro trámite que se realice en las escuelas de gestión estatal dependientes del Estado Provincial.
"Desde el Ministerio de Educación se solicita a los equipos directivos dar cumplimiento estricto a la normativa vigente y se invita a las familias a informarse y consultar ante cualquier duda", indicaron.
Para consultas o reclamos, comunicarse a los siguientes números:
-Dirección de Educación Inicial: 4305798
-Dirección de Educación Primaria: 4305850
-Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística: 4302135
-Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional: 4305816
-Dirección de Educación Especial: 4307703
-Dirección de Educación Superior: 4305843
-Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos: 4305810